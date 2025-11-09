Que fait donc un homme aussi riche de tout cet argent ? Il le réinvestit, pardi ! Mais pas n'importe comment. La quasi-totalité de sa fortune est injectée dans son propre écosystème technologique, un empire qu'on pourrait surnommer la « Muskonomie ». Les actions de Tesla et SpaceX constituent l'essentiel de ce trésor de guerre, complété par ses participations dans sa nouvelle coqueluche, l'entreprise d'intelligence artificielle xAI, ainsi que Neuralink et X, l'ancien Twitter. Un circuit fermé où l'argent sert avant tout à nourrir ses propres ambitions démesurées, de la conquête de Mars à la création d'une intelligence artificielle générale.

Et la philanthropie dans tout ça ? Elon Musk y consacre une part, mais avec une discrétion qui confine à l'opacité. Sa fondation distribue quelques centaines de millions de dollars, une goutte d'eau dans son océan de milliards, et les bénéficiaires sont souvent tenus secrets. Loin de la transparence d'un Bill Gates, le milliardaire préfère une charité qui semble parfois servir ses propres intérêts ou ceux de son entourage. Après tout, à quoi bon donner quand on peut changer le monde, comme il aime à le rappeler ? Pour lui, ses entreprises sont la plus grande des philanthropies, un argument commode pour justifier une générosité à géométrie variable.