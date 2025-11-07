Elon Musk fait encore des promesses folles. Selon le milliardaire, le robot Optimus sera en mesure « d'éliminer la pauvreté », et d'apporter « une assistance médicale incroyable » à tout le monde. Rien que ça.
Ce jeudi 6 novembre, Tesla organisait sa conférence annuelle pour les actionnaires. L'occasion, entre autres, de valider un nouveau plan de rémunération démentiel pour Elon Musk. S'il atteint les objectifs fixés par le conseil d'administration, le P.-D.G empochera des actions de l'entreprise pour l'équivalent de… 1 000 milliards de dollars ! De quoi le surmotiver.
Des « dizaines de milliards » d'Optimus sur le marché
Sur scène, l'homme le plus riche du monde a étayé les futurs plans de sa société de voitures électriques, et porté un intérêt tout particulier à son nouveau joujou : Optimus. Et il n'y est pas allé de main morte : « Ce que nous sommes sur le point d'entreprendre n'est pas seulement un nouveau chapitre de l'avenir de Tesla, mais un tout nouveau livre, et Optimus en est un élément fondamental », a-t-il expliqué.
« Il s'agira du plus important produit de tous les temps, et de loin. Chaque humain sur Terre voudra son R2-D2 C-3PO personnel », a-t-il poursuivi. Dans ce contexte, l'entrepreneur a avancé des chiffres impressionnants, avec « des dizaines de milliards de robots Optimus sur le marché ».
« Nous allons lancer la production la plus rapide jamais vue pour un produit, quel qu'il soit, parmi tous les produits manufacturés complexes de grande taille. Nous commencerons par construire une chaîne de production d'un million d'unités à Fremont (Ndlr : usine de Tesla en Californie). Puis une chaîne de production de 10 millions d'unités par an ici (Ndlr : gigafactory à Austin, dans le Texas) », a-t-il étayé.
Musk a même évoqué une « chaîne de production de 100 millions d'unités, peut-être sur Mars ». Au début de l'année, il avait promis 10 000 robots Optimus en 2025, on ignore encore si l'objectif est atteint.
L'homme d'affaires a également révélé que son robot aurait des usages révolutionnaires, car il serait capable d'apporter une aide médicale « supérieure à celle de n'importe quel humain ».
« Optimus éliminera réellement la pauvreté. Il offrira aux gens des soins médicaux incroyables. Optimus sera finalement meilleur que le meilleur chirurgien humain, avec un niveau de précision impossible à atteindre, qui dépasse les capacités humaines », a-t-il lancé devant les applaudissements de ses généreux actionnaires.
Des propos qui semblent, malgré tout, très optimistes pour le moment. Si le secteur des humanoïdes connaît un immense regain d'intérêt, notamment avec des start-up comme Figure AI ou 1X Technologies, certains experts doutent encore du véritable potentiel de ce marché, encore limité par des limitations techniques et physiques. Par ailleurs, on le sait, Elon Musk est un habitué des promesses enjolivées, certains de ses engagements n'ayant jamais vu le jour.