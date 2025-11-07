Vankovic

Eliminer la pauvreté.

Décidément, ou je sui stupide, ou ce type a définitivement perdu la tête…

Ce n’est pas le chemin que prend l’Humanité, que du contraire. En quoi le libéralisme outrancier de Musk et de tous ses acolytes mènerait il à plus de justice sociale, à une société plus égalitaire ?

Tout laisse à penser que le monde vers lequel tous ces gens nous entraîne est un monde type totalitaire. Un monde où les profits, les intérêts personnels, la gouvernance seront les seuls paramètres à prendre en compte