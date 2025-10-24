L'homme le plus riche du monde exige un plan de rémunération fou chez Tesla. Et il a des arguments assez particuliers pour obtenir gain de cause.
Les chiffres de la fortune d'Elon Musk ne cessent de fasciner, fortune qui n'arrête pas ces dernières années de croître, au point d'avoir même brièvement dépassé les 500 milliards de dollars au début du mois d'octobre. Mais ça ne serait encore rien si l'homme d'affaires réussissait à faire valider son nouveau package de rémunération, d'une valeur absolument astronomique.
Elon Musk veut faire accepter un plan de rémunération à 1000 milliards de dollars pour pouvoir contrôler son « armée de robots »
Elon Musk réussira-t-il à obtenir ce fameux package à 1000 milliards de dollars, qui vient d'être à nouveau discuté chez Tesla ? C'est bien l'espoir de l'homme d'affaires américain, qui a échangé sur le sujet à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels du groupe.
Il a ainsi défendu cette rémunération, qui pourrait faire passer sa participation dans le capital des 13% actuels à un niveau pouvant atteindre les 29%. Un niveau de contrôle qui serait nécessaire pour Elon Musk afin de garder le contrôle de la future « armée de robots » qu'il souhaite construire chez Tesla.
Les objectifs à atteindre imposés à Elon Musk sont impressionnants
« Ma principale préoccupation concernant mon contrôle sur les votes chez Tesla est la suivante : si je décide de créer cette immense armée de robots, pourrais-je être évincé à un moment donné dans le futur ? C'est ma plus grande inquiétude » a-t-il ainsi fait étonnamment valoir. Il faut dire que ce qui attend Tesla à l'avenir pourrait confirmer cette idée « d'armée. »
En effet, pour toucher la rémunération qu'il exige, Elon Musk va devoir atteindre des objectifs incroyablement ambitieux. Il devra notamment réussir à produire 1 million de robotaxis, 1 million de robots humanoïdes ainsi que faire passer la valorisation de l'entreprise à au moins 8 500 milliards de dollars (contre environ 1 400 milliards aujourd'hui). Autant dire que le défi est immense.