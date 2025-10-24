Elon Musk réussira-t-il à obtenir ce fameux package à 1000 milliards de dollars, qui vient d'être à nouveau discuté chez Tesla ? C'est bien l'espoir de l'homme d'affaires américain, qui a échangé sur le sujet à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels du groupe.

Il a ainsi défendu cette rémunération, qui pourrait faire passer sa participation dans le capital des 13% actuels à un niveau pouvant atteindre les 29%. Un niveau de contrôle qui serait nécessaire pour Elon Musk afin de garder le contrôle de la future « armée de robots » qu'il souhaite construire chez Tesla.