Propulsée par les progrès immenses dans l'intelligence artificielle (IA) ces dernières années, Figure AI s'impose aujourd'hui comme un des leaders en matière de robotique et compte NVIDIA, OpenAI ou encore Jeff Bezos comme soutiens. Il y a un peu moins d'un an, elle surprenait le monde avec Figure 02, un humanoïde en mesure de réaliser des tâches complexes dans les usines. Son successeur, lui, débarque dans nos maisons. Tesla et son Optimus n'ont qu'à bien se tenir !