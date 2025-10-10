Ce n'est plus de la science-fiction. Figure AI lève le voile sur Figure 03, son nouvel humanoïde aux capacités tout bonnement bluffantes. Une nouvelle ère pour la robotique ?
Propulsée par les progrès immenses dans l'intelligence artificielle (IA) ces dernières années, Figure AI s'impose aujourd'hui comme un des leaders en matière de robotique et compte NVIDIA, OpenAI ou encore Jeff Bezos comme soutiens. Il y a un peu moins d'un an, elle surprenait le monde avec Figure 02, un humanoïde en mesure de réaliser des tâches complexes dans les usines. Son successeur, lui, débarque dans nos maisons. Tesla et son Optimus n'ont qu'à bien se tenir !
Un majordome de maison
La vidéo est impressionnante. On y voit Figure 03, capable de se recharger debout à une station, se déplacer dans une maison pour y effectuer diverses tâches ménagères. Le robot ramasse une tasse et une assiette dans le salon, se rend jusqu'à l'évier de la cuisine et les rince soigneusement à l'eau du robinet. Il ouvre ensuite le lave-vaisselle et y place la vaisselle.
Plus étonnant encore, il arrose les plantes, sert les repas, enclenche une machine à laver et plie même le linge. Des aptitudes permises grâce à Helix, l'IA qui l'alimente, lui permettant d'agir sans script prédéterminé. De même, l'humanoïde est doté d'un nouvel ensemble de capteurs offrant un champ de vision 60 % plus large par caméra, et de mains capables de détecter une pression de quelques grammes seulement.
Chaque paume est équipée de caméras qui facilitent les tâches de préhension, tandis que son processeur est capable de traiter d'importants flux de données visuelles dans des environnements réels complexes. « Notre objectif est de créer un robot véritablement polyvalent, capable d'effectuer des tâches similaires à celles des humains et d'apprendre directement auprès d'eux », explique Figure AI dans un communiqué de presse.
Prévu pour la production de masse
Dans la vidéo, Figure AI présente aussi son robot pour des applications commerciales. On peut le voir livrer un colis, travailler sur une chaîne de montage, servir dans un restaurant et accueillir des gens. De quoi soulever d'importantes craintes sur l'impact de ces technologies sur l'emploi. De son côté, la start-up assure que « ces robots peuvent éliminer le besoin de travaux dangereux et indésirables, nous permettant ainsi de mener une vie plus heureuse et plus épanouissante ».
Et ses ambitions sont colossales. Car Figure 03 est conçu pour la production en série : la plupart des pièces qui le composent sont moulées sous pression et par injection, afin de réduire les coûts et les délais. La société estime qu'il sera fabriqué à un rythme de 12 000 unités par an, avec un objectif de production ultérieur de 100 000 unités sur quatre ans.
Il faut, malgré tout, rester prudent quant à ces perspectives, ainsi qu'aux capacités actuelles de l'humanoïde. Car en général, ce type de démonstration reste soigneusement scénarisé et ne reflète pas toujours les performances réelles du robot en conditions réelles.