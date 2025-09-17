En parallèle de l'intelligence artificielle (IA), la course aux humanoïdes ne cesse, elle aussi, de s'intensifier. Cette fois, c'est Figure AI, l'un des leaders du marché, qui réalise une levée de fonds spectaculaire.
La start-up vient en effet de boucler un tour de table à hauteur d'1 milliard de dollars, portant sa valorisation à 39 milliards de dollars. Parmi les investisseurs, on retrouve des géants de l'industrie comme NVIDIA, LG, Salesforce ou encore Qualcomm. Lors de sa précédente levée, Figure AI avait également obtenu un financement de la part d'OpenAI, preuve de l'attrait grandissant des robots humanoïdes dans le secteur technologique.
Un robot qui sait tout faire
Oubliez Optimus. C'est bien Figure qui s'impose aujourd'hui comme l'un des humanoïdes les plus avancés au monde. Car le robot, qui mesure 1,67m et pèse 70 kg, a déjà marqué les esprits dans des vidéos où on le voit servir des boissons, remplir un lave-vaisselle ou encore plier des vêtements. Et en plus des tâches domestiques, il est aussi en mesure d'opérer dans un entrepôt, faisant même ses preuves dans une usine de BMW.
Pour parvenir à de telles prouesses, Figure s'appuie sur Helix, une intelligence artificielle spécialement pensée pour équiper son humanoïde. Elle lui permet, par exemple, de reconnaître des objets même s'il ne les a jamais vus auparavant, et d'agir de manière intelligente et raisonnable en fonction de ces connaissances.
Cette capacité est essentielle pour la commercialisation de robots utiles à grande échelle, puisqu'ils n'ont pas besoin d'être explicitement formés pour chaque cas d'usage.
Très grandes ambitions
Figure AI est déjà bien avancée et va pouvoir compter sur ce nouveau financement pour améliorer sa technologie. Au programme, notamment, l'acquisition de nouveaux processeurs NVIDIA afin d'accélérer la formation et la simulation des robots.
Car la start-up ne manque pas d'ambition, avec l'objectif de livrer 100 000 unités au cours des quatre prochaines années. Son carnet de commande est déjà bien rempli et comprend « l'une des plus grandes entreprises américaines », a-t-elle fait savoir.
Bien sûr, il s'agit d'un secteur extrêmement concurrentiel, galvanisé par l'essor de l'intelligence artificielle générative. Dans ce contexte, Brett Adcock, P.-D.G de Figure, estime que l'avènement des humanoïdes se rapproche : « Pour la première fois dans l'Histoire, les technologies adéquates existent pour rendre cela possible », assure-t-il.