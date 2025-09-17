Oubliez Optimus. C'est bien Figure qui s'impose aujourd'hui comme l'un des humanoïdes les plus avancés au monde. Car le robot, qui mesure 1,67m et pèse 70 kg, a déjà marqué les esprits dans des vidéos où on le voit servir des boissons, remplir un lave-vaisselle ou encore plier des vêtements. Et en plus des tâches domestiques, il est aussi en mesure d'opérer dans un entrepôt, faisant même ses preuves dans une usine de BMW.