La seule limite de la démonstration tient aux coups de pieds, qui sont évidemment plus difficiles à effectuer que les coups de poings. On voit ainsi le robot Optimus ne lever qu'une fois la jambe, pour effectuer un bref chassé latéral dans le vent.

Reste tout de même que la démonstration est impressionnante de fluidité pour un simple robot, qui, et c'est bien précisé par Elon Musk, n'est absolument pas téléopéré cette fois, et fonctionne grâce à la seule intelligence artificielle.

Au-delà du côté assurément assez tape-à-l’œil, qui fait une bonne publicité à Tesla, ce genre d'entraînement permet d'améliorer la réactivité d'Optimus, afin de permettre sa bonne adaptation à des situations réelles. Une nécessité si Tesla veut réussir à en faire un outil de masse stable au quotidien dans les usines, les lieux publics ou les habitations.