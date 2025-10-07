Tesla vient de publier une nouvelle vidéo, dans laquelle on voit son robot Optimus s'adonner à un art martial !
Chez Tesla, les activités ne se cantonnent plus depuis longtemps aux simples véhicules électriques. L'entreprise d'Elon Musk développe aussi un robot humanoïde Optimus, dont l'objectif est d'améliorer au fil du temps l'autonomie et la qualité des mouvements en s'appuyant sur les avancées en intelligence artificielle. Et ce robot montre des dispositions de plus en plus impressionnantes.
Le robot Optimus nous montre sa maîtrise du kung-fu
Vous aussi, vous vous étiez arrêtés au robot Optimus capable d'effectuer quelques pas de danse ? Eh bien, sachez que ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que l'on peut voir aujourd'hui, comme vous pouvez l'observer dans cette vidéo intégrée juste en dessous.
Postée par Elon Musk sur son compte X, on y voit le robot Optimus faire face à un opposant, et être capable de plusieurs mouvements de base en kung-fu (dont notamment le blocage bras avant), mais aussi de rester debout en équilibre après été poussé.
Un entraînement qui permet d'améliorer la qualité des mouvements d'Optimus
La seule limite de la démonstration tient aux coups de pieds, qui sont évidemment plus difficiles à effectuer que les coups de poings. On voit ainsi le robot Optimus ne lever qu'une fois la jambe, pour effectuer un bref chassé latéral dans le vent.
Reste tout de même que la démonstration est impressionnante de fluidité pour un simple robot, qui, et c'est bien précisé par Elon Musk, n'est absolument pas téléopéré cette fois, et fonctionne grâce à la seule intelligence artificielle.
Au-delà du côté assurément assez tape-à-l’œil, qui fait une bonne publicité à Tesla, ce genre d'entraînement permet d'améliorer la réactivité d'Optimus, afin de permettre sa bonne adaptation à des situations réelles. Une nécessité si Tesla veut réussir à en faire un outil de masse stable au quotidien dans les usines, les lieux publics ou les habitations.