Tesla communique sur les progrès de son robot humanoïde Optimus. L’entreprise développe sa production et travaille à rendre les mains suffisamment précises pour accomplir des gestes complexes.
Tesla poursuit le développement d’Optimus. L’année dernière, lors de l’événement « We, Robot », le robot a servi des boissons et interagi avec les participants. Il a même démontré ses talents de danseur. Ces démonstrations ont permis d’évaluer ses capacités et de détecter les points à améliorer. Elon Musk a affirmé qu’Optimus pourrait représenter l’essentiel de la valeur future de Tesla et qu’il pourrait devenir le produit le plus important de tous les temps. Il a comparé le robot à C‑3PO et R2‑D2 pour illustrer son rôle potentiel dans la vie quotidienne.
Les équipes se concentrent désormais sur la précision des mouvements et sur la coordination des doigts. Chaque geste doit être fluide et contrôlé, afin que le robot puisse fonctionner à la maison ou dans un cadre professionnel. Ces expérimentations préparent le terrain pour des tâches complexes et répétitives.
Optimus pourrait représenter environ 80 % de la valeur de Tesla
Elon Musk a indiqué qu’Optimus dammerait le pion au produit phare de Tesla: la voiture électrique. Il l’a précisé lors de la conférence sur les résultats du quatrième trimestre 2024 et dans un récent tweet : « Optimus représenterait environ 80 % de la valeur de Tesla ».
Il faut dire que chez Tesla, on ne va paschômer pour… Optimiser Optimus. Le robot doit accomplir différentes missions. À la maison, il peut servir, transporter des objets ou interagir avec les habitants. Dans un cadre professionnel, il pourrait assister dans des tâches répétitives ou nécessitant de la précision. Tesla évoque un marché mondial potentiel de plus de 10 milliards d’unités. Le prix unitaire pourrait atteindre 20 000 dollars si la production se fait en grande quantité.
À ce prix, forcément, les tests et les essais ne laissent rien passer. Les ingénieurs ajustent le matériel et le logiciel pour garantir la fluidité et la précision des gestes. Chaque expérience permet de mesurer la coordination, la stabilité et l’efficacité des mouvements. Les données recueillies orientent directement les prochaines modifications et préparent Optimus à des applications domestiques et professionnelles.
Au fil des essais, le robot s’approche d’un niveau tel niveau de précision qu'il peut accomplir des tâches fines et répétitives sans assistance. Chaque amélioration des mains, chaque ajustement du logiciel, contribue à rapprocher Optimus de cette capacité, jusqu'à pouvoir enfiler une aiguille.
Tesla augmente la production tout en perfectionnant la dextérité d’Optimus
Tesla prévoit de produire 5 000 robots en 2025 et un million d’unités annuelles d'ici à 2030. Chaque étape de la fabrication demande donc précision et contrôle. Comme on l'a dit, les mains d’Optimus doivent pouvoir enfiler une aiguille, ce qui demande des mécanismes nouveaux et des réglages constants. Ces contraintes mobilisent les équipes sur les détails les plus fins du robot et influencent directement le travail quotidien sur la production.
Elon Musk a déclaré : « Tesla travaille d’arrache-pied pour développer Optimus ». Les ingénieurs testent plusieurs configurations pour les articulations et la coordination des doigts. Chaque essai génère des données qui améliorent les mouvements et réduisent les erreurs mécaniques. Ces informations sont ensuite appliquées à la production pour renforcer la fiabilité et préparer les cycles suivants.
Chaque ajustement dans l’usine se nourrit des essais précédents. Les ingénieurs vérifient la synchronisation des mouvements, la stabilité des gestes et la qualité de l’interaction avec l’homme. Ces vérifications permettent de progresser de manière mesurée, tout en accélérant le rythme de fabrication.