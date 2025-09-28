Tesla poursuit le développement d’Optimus. L’année dernière, lors de l’événement « We, Robot », le robot a servi des boissons et interagi avec les participants. Il a même démontré ses talents de danseur. Ces démonstrations ont permis d’évaluer ses capacités et de détecter les points à améliorer. Elon Musk a affirmé qu’Optimus pourrait représenter l’essentiel de la valeur future de Tesla et qu’il pourrait devenir le produit le plus important de tous les temps. Il a comparé le robot à C‑3PO et R2‑D2 pour illustrer son rôle potentiel dans la vie quotidienne.

Les équipes se concentrent désormais sur la précision des mouvements et sur la coordination des doigts. Chaque geste doit être fluide et contrôlé, afin que le robot puisse fonctionner à la maison ou dans un cadre professionnel. Ces expérimentations préparent le terrain pour des tâches complexes et répétitives.