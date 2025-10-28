Dans quelques jours, Tesla va voter sur le package de rémunération de son patron, Elon Musk. Et la pression commence à se faire sentir autour de cette question.
C'est un chiffre qui a donné le tournis. Elon Musk pourrait recevoir un nouveau package de rémunération d'une valeur de 1 000 milliards de dollars de la part de Tesla, à la suite d'un vote qui se passera au début du mois de novembre prochain. L'homme le plus riche du monde a lui-même récemment évoqué cette étape importante dans l'entreprise, donnant des raisons assez particulières sur pourquoi les actionnaires devraient voter en faveur de cette solution. Et ailleurs dans l'entreprise, on donne des raisons plus précises.
Elon Musk pourrait abandonner son siège sans le fameux package
Elon Musk est important pour Tesla. C'est ce qu'a voulu rappeler la présidente du conseil d'administration de la firme, Robyn Denholm, dans une lettre qu'elle vient d'envoyer aux actionnaires. Et dans cette dernière, elle n'y va pas par quatre chemins pour justifier son soutien au plan de rémunération de l'homme d'affaires déjà richissime.
Elle y indique que si ce plan était rejeté – ce qui serait le second après le retoquage d'un premier package à 56 milliards de dollars par un tribunal du Delaware, Elon Musk pourrait tout simplement quitter son poste. Robyn Denholm craint ainsi que la société ne perde son « temps, son talent et sa vision », dans cette période critique où Tesla veut devenir un leader mondial de l'intelligence artificielle et des véhicules autonomes.
La polémique ne désenfle pas autour de cette question
Il faut dire que ce package de rémunération est l'objet de polémiques incessantes. Le cabinet Institutional Shareholder Services (ISS) a ainsi à la mi-octobre recommandé aux actionnaires de ne pas voter ce plan, indiquant que rien n'assurait dans ce package qu'Elon Musk se consacrerait totalement à Tesla.
« Il n'y a aucun élément prescriptif dans la récompense pour garantir que sa concentration et son temps restent sur Tesla par opposition à ses autres projets, ce qui compromet la raison d'être principale de la récompense » avait ainsi affirmé le cabinet. Car certaines actionnaires ont encore en tête les dernières aventures d'Elon Musk hors de son domaine de compétence, comme le fameux DOGE, au début du second mandat de Donald Trump. Alors, quelle sera la décision finale ?
