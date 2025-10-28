Elon Musk est important pour Tesla. C'est ce qu'a voulu rappeler la présidente du conseil d'administration de la firme, Robyn Denholm, dans une lettre qu'elle vient d'envoyer aux actionnaires. Et dans cette dernière, elle n'y va pas par quatre chemins pour justifier son soutien au plan de rémunération de l'homme d'affaires déjà richissime.

Elle y indique que si ce plan était rejeté – ce qui serait le second après le retoquage d'un premier package à 56 milliards de dollars par un tribunal du Delaware, Elon Musk pourrait tout simplement quitter son poste. Robyn Denholm craint ainsi que la société ne perde son « temps, son talent et sa vision », dans cette période critique où Tesla veut devenir un leader mondial de l'intelligence artificielle et des véhicules autonomes.