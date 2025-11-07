Si pas d'argent, pas d'Elon Musk. Voilà en très gros résumés les enjeux du vote qui vient de se tenir du côté de chez Tesla, l'homme le plus riche du monde menaçant de quitter son poste s'il n'obtenait pas gain de cause.

Mais il n'y aura aucun problème, puisque les actionnaires ont finalement validé le plan, valorisé globalement à plus de 1 000 milliards de dollars. Grâce à ce dernier, il pourrait obtenir jusqu'à 423 millions d'actions supplémentaires de Tesla, ce qui ferait passer sa part au capital d'environ 12% aux environs des 25%.