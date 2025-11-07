La polémique s'éteint sous un triomphe du côté de chez Tesla. Elon Musk a en effet reçu les votes nécessaires à la validation de son gigantesque package de rémunération.
Ces dernières semaines, Tesla était traversée par la question portant sur le futur package de rémunération de son grand patron, Elon Musk. Il faut dire que ce plan est tout simplement unique dans l'histoire, quand on sait qu'au maximum, il représente une valorisation de plus de 1 000 milliards de dollars. Un chiffre qui n'a pas fait peur aux actionnaires, qui ont finalement voté pour.
Elon Musk obtient son package de rémunération à 1 000 milliards de dollars
Si pas d'argent, pas d'Elon Musk. Voilà en très gros résumés les enjeux du vote qui vient de se tenir du côté de chez Tesla, l'homme le plus riche du monde menaçant de quitter son poste s'il n'obtenait pas gain de cause.
Mais il n'y aura aucun problème, puisque les actionnaires ont finalement validé le plan, valorisé globalement à plus de 1 000 milliards de dollars. Grâce à ce dernier, il pourrait obtenir jusqu'à 423 millions d'actions supplémentaires de Tesla, ce qui ferait passer sa part au capital d'environ 12% aux environs des 25%.
Plusieurs grands actionnaires étaient contre
Il faut tout de même noter que pour obtenir l'ensemble de la rémunération, Elon Musk va devoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Parmi ceux-ci, vendre 1 million de robotaxis, 1 million de robots humanoïdes, 12 millions de nouvelles voitures ainsi que 10 millions de nouvelles souscriptions à son logiciel de conduite autonome, le Full Self-Driving (FSD). Objectif encore plus important, il lui faudra aussi faire passer la capitalisation de Tesla de 1 500 à 8 500 milliards de dollars.
Et si ce vote consacre l'influence décisive de l'homme d'affaires au sein de son entreprise, on peut remarquer que plusieurs grands actionnaires ont voté contre le plan. Parmi les plus notables, on compte le fonds souverain norvégien, plus important fonds souverain au monde, ou l'American Federation Teachers, second syndicat enseignant le plus important des États-Unis.