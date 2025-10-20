Ce dimanche 19 octobre, SpaceX effectuait le lancement d'une fusée Falcon 9 à partir de la station Cape Canaveral, en Floride. Un lancement qui semblerait anodin, s'il ne permettait pas à la société de passer un jalon particulièrement important.

En effet, avec ce lancement, et les nouveaux satellites mis en orbite, Starlink vient de dépasser les 10 000 satellites mis en orbite ! Et parmi tous ces satellites lancés au fil des années, 8 608 fonctionnent encore aujourd'hui. Et pour ceux qui y voient une réalisation exceptionnelle, il faut savoir que Starlink a l'autorisation d'en lancer jusqu'à 12 000, et que ce chiffre pourrait être à long terme allongé jusqu'à 30 000.