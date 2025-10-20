L'entreprise aérospatiale d'Elon Musk vient de passer un cap exceptionnel avec le lancement effectué dimanche 19 octobre d'une fusée Falcon 9.
On peut le dire, l'avance aérospatiale des États-Unis est aujourd'hui largement portée par l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX. Une avance d'autant plus inévitable que la société propose un service d'internet par satellites Starlink (qui bénéficient d'une jolie mise à jour) très prisé à travers la planète. Et ce service est aujourd'hui servi par une constellation qui a atteint un seuil important !
Plus de 10 000 satellites Starlink ont été lancés dans l'espace
Ce dimanche 19 octobre, SpaceX effectuait le lancement d'une fusée Falcon 9 à partir de la station Cape Canaveral, en Floride. Un lancement qui semblerait anodin, s'il ne permettait pas à la société de passer un jalon particulièrement important.
En effet, avec ce lancement, et les nouveaux satellites mis en orbite, Starlink vient de dépasser les 10 000 satellites mis en orbite ! Et parmi tous ces satellites lancés au fil des années, 8 608 fonctionnent encore aujourd'hui. Et pour ceux qui y voient une réalisation exceptionnelle, il faut savoir que Starlink a l'autorisation d'en lancer jusqu'à 12 000, et que ce chiffre pourrait être à long terme allongé jusqu'à 30 000.
Une prouesse qui a débuté en 2018
Le succès de l'entreprise est d'autant plus à saluer qu'il n'a même pas nécessité une décennie. En effet, l'aventure Starlink dans l'espace a commencé avec le lancement dans l'espace de deux satellites prototypes « Tintin A » et « Tintin B », en février 2018. On voit tout le chemin qui a ensuite été parcouru en un peu moins de sept ans.
À noter que le lancement de dimanche n'a pas créé qu'un seul record. Le lanceur utilisé, le Falcon 9 numéro 1067 utilisé dans l'opération, effectuait son 31ᵉ décollage, ce qui établit un nouveau record de nombre de vols réalisés par un seul booster. Enfin, ce lancement était le 132ᵉ effectué par un lanceur Falcon 9 cette année, ce qui égale déjà le record de l'an dernier, alors qu'il reste plus de deux mois dans l'année. SpaceX risque donc de pulvériser les compteurs de ce côté-là encore d'ici au 31 décembre.