Comme on peut le voir dans la vidéo publiée sur le compte X.com de SpaceX, le décollage a eu lieu à 2h49 (heure de l'Est, soit 7h49 en France), avec un premier étage qui avait déjà servi moins de dix jours auparavant pour envoyer le télescope SPHEREx et les sondes PUNCH de la NASA. Le temps réduit entre ces deux missions montre que le processus de maintenance et de remise en service des propulseurs permet un enchaînement rapide des lancements.