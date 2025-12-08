Le géant SpaceX a récemment effectué un dépôt de marque qui confirme toutes ses ambitions. Orange ou Free vont devoir faire attention à l'avenir aux entreprises d'Elon Musk !
C'est difficile d'arrêter Elon Musk dans ses aventures, l'homme le plus riche du monde ayant toujours de nouvelles idées d'entreprises. Et même quand il développe un service avec un succès aussi exceptionnel que Starlink, il cherche à le proposer sous d'autres formes, le réseau d'internet par satellite devant à terme aussi pouvoir servir de réseau mobile. Ce qui se confirme aujourd'hui.
La marque « Starlink Mobile » déposée par SpaceX
Depuis près de deux ans, SpaceX développe son service « Direct to cell », qui permettra à terme de pouvoir téléphoner de n'importe où grâce au réseau de satellites de Starlink. Un service qui commence à se déployer un peu partout, et même déjà dans une nation d'Europe.
Et s'il en est encore au stade embryonnaire, SpaceX semble voir loin pour lui. En atteste le dépôt de la marque « Starlink Mobile » effectué par SpaceX le 16 octobre dernier, et qui vient d'être repéré par nos confrères de PC Mag.
Une marque destinée à devenir aussi connue que celle d'un Orange ou d'un Bouygues Telecom ?
SpaceX semble préparer ici l'avenir. Car si le service Direct to Cell fonctionne aujourd'hui pour l'échange de SMS, la marque Starlink Mobile recouvre un certain nombre d'activités. Parmi celles-ci, « les services de communication personnelle par téléphone cellulaire » ainsi que « les vidéos et les données destinées aux téléphones mobiles et aux appareils intelligents. »
Il semble maintenant assez clair que Starlink va à l'avenir devenir un opérateur mobile comme un autre, avec la spécificité de travailler à partir d'infrastructures installées dans l'espace. Il pourrait ainsi s'imposer comme un concurrent des opérateurs traditionnels des différentes nations de la planète, et rogner chez nous sur le business de nos Bouygues Telecom, Orange et autres Free Mobile. Il faudra dorénavant voir quels tarifs SpaceX sera en capacité de proposer pour Starlink Mobile !
