Depuis près de deux ans, SpaceX développe son service « Direct to cell », qui permettra à terme de pouvoir téléphoner de n'importe où grâce au réseau de satellites de Starlink. Un service qui commence à se déployer un peu partout, et même déjà dans une nation d'Europe.

Et s'il en est encore au stade embryonnaire, SpaceX semble voir loin pour lui. En atteste le dépôt de la marque « Starlink Mobile » effectué par SpaceX le 16 octobre dernier, et qui vient d'être repéré par nos confrères de PC Mag.