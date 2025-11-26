L'Ukraine est la première nation en Europe à bénéficier d'un service, que Starlink est actuellement en train de déployer à travers la planète.
Aujourd'hui, Starlink est un service très populaire à travers la planète pour pouvoir accéder à internet n'importe où, même dans les zones blanches. L'offre est notamment devenue indispensable dans un pays comme l'Ukraine, au point même que la suspension éphémère du service par Elon Musk avait créé la panique. Et l'Ukraine va encore bénéficier d'une autre fonction de Starlink.
L'Ukraine, premier pays en Europe à bénéficier du service Direct to Cell de Starlink
L'un des grands objectifs de Starlink à l'avenir, c'est de pouvoir assurer des communications par smartphone à travers l'internet satellitaire : le Direct to Cell. Grâce à ce dernier, il est possible d'établir des communications avec son smartphone, même sans réseau. Et l'Ukraine va dorénavant y avoir droit.
L'arrivée de ce service se fait grâce à une collaboration entre l'opérateur national Kyivstar et Starlink. « Désormais, tous les clients Kyivstar en Ukraine disposant d'un smartphone 4G peuvent rester connectés grâce à Starlink Direct to Cell, même lorsque le réseau terrestre n'est pas disponible » a-t-il été annoncé.
Un service qui va être très utile pour un pays en guerre
Les clients vont d'abord pouvoir utiliser ce réseau pour envoyer des SMS, les appels vocaux et les données arrivant plus tard. À cette heure, seuls les appareils Android peuvent en Ukraine bénéficier de Direct to Cell, Kyivstar annonçant qu'il travaille à adapter la fonction pour Apple. Cette annonce est importante, quand on sait que l'opérateur compte dans le pays quelque 22,5 millions de clients.
Le choix de Starlink de commencer par l'Ukraine semble faire sens, quand on sait que l'Ukraine, avec la guerre qui dure depuis près de quatre ans, a vu une partie de ses infrastructures être détruites. Il y a ainsi peu d'endroits en Europe où le service Direct to Cell sera aussi utile ou vitale que dans ce pays d'Europe de l'Est. Une sorte de test grandeur nature avant d'avancer vers d'autres territoires du Vieux Continent ?
