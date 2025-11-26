L'un des grands objectifs de Starlink à l'avenir, c'est de pouvoir assurer des communications par smartphone à travers l'internet satellitaire : le Direct to Cell. Grâce à ce dernier, il est possible d'établir des communications avec son smartphone, même sans réseau. Et l'Ukraine va dorénavant y avoir droit.

L'arrivée de ce service se fait grâce à une collaboration entre l'opérateur national Kyivstar et Starlink. « Désormais, tous les clients Kyivstar en Ukraine disposant d'un smartphone 4G peuvent rester connectés grâce à Starlink Direct to Cell, même lorsque le réseau terrestre n'est pas disponible » a-t-il été annoncé.