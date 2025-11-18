Starlink est un réseau d'internet par satellite extrêmement pratique. Que ce soit pour les honnêtes gens, ou bien pour les personnes moins bien intentionnées.
En moins de dix ans, SpaceX a réussi à devenir une entreprise indispensable à travers la planète, grâce à Starlink, qui peut donner accès à internet dans les conditions les plus difficiles. Mais si le service peut aider l'armée ukrainienne, il est aussi un outil précieux pour des réseaux d'escrocs, comme le montre ce dossier, qui nous amène du côté de l'Asie du Sud-Est.
Starlink donne accès à internet à des escrocs installés en plein milieu du Myanmar
Les États-Unis viennent d'annoncer la mise en place d'une nouvelle force légale destinée à combattre les escrocs spécialisés dans les fraudes aux cryptomonnaies, installés en Asie du Sud-Est. Comme nous l'apprend Wired, cette force, baptisée « Columbia Scam Center Strike Force », est déjà opérationnelle, et a déjà lancé des actions.
Le journal américain a ainsi pu avoir accès à deux mandats, qui montrent que des centres d'escrocs, installés en plein Myanmar, réussissent à passer outre les problèmes logistiques pour mener à bien leurs opérations grâce à un acteur : Starlink. Ces services d'internet par satellites leur permettent en effet de continuer à mener leurs escroqueries, malgré les actions des autorités locales, notamment au Cambodge, au Laos et au Myanmar, qui leur coupent l'accès aux réseaux télécoms.
« Les autorités de la région ont signalé une recrudescence de la contrebande de Starlink destinée à soutenir des réseaux de cybercriminalité et d'escroquerie à grande échelle, en particulier au Myanmar, à la suite d'une répression importante des télécommunications le long de la frontière thaïlandaise, dont la plupart semblent rester opérationnels » a ainsi expliqué John Wojcik, spécialiste de la recherche sur les menaces dans la société spécialisée dans la sécurité Infoblox.
Un trafic qui serait dans la main de la mafia chinoise
Les documents qu'a pu consulter Wired montrent que les autorités américaines demandent à Starlink de couper l'accès, « en gelant et/ou en déconnectant les terminaux Starlink du réseau SpaceX ». Et ce, car les terminaux de l'entreprise offrent « le service Internet dont ils ont besoin pour inciter leurs victimes américaines à envoyer leurs fonds à l'étranger dans le cadre d'opportunités d'investissement frauduleuses. »
Circonstance peut-être aggravante pour les autorités américaines, si les réseaux d'escrocs opèrent à partir de grosses fermes numériques dans les pays d'Asie du Sud-Est, ils ont très souvent des liens avec le crime organisé chinois. À ce jour, les équipes de Washington auraient déjà réussi à saisir pour près de 400 millions d'euros de cryptomonnaies dérobées par ces escrocs.
Du côté de SpaceX, si pour le moment aucun commentaire n'a été apporté au média Wired, on peut noter que le mois dernier, l'entreprise avait fait état de sa coopération dans ce genre d'affaires. « Au Myanmar, […] SpaceX a proactivement identifié et désactivé plus de 2 500 kits Starlink à proximité de "centres d'escroquerie" présumés » avait ainsi indiqué sur X Lauren Dreyer, vice-présidente chez SpaceX.