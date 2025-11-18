Les États-Unis viennent d'annoncer la mise en place d'une nouvelle force légale destinée à combattre les escrocs spécialisés dans les fraudes aux cryptomonnaies, installés en Asie du Sud-Est. Comme nous l'apprend Wired, cette force, baptisée « Columbia Scam Center Strike Force », est déjà opérationnelle, et a déjà lancé des actions.

Le journal américain a ainsi pu avoir accès à deux mandats, qui montrent que des centres d'escrocs, installés en plein Myanmar, réussissent à passer outre les problèmes logistiques pour mener à bien leurs opérations grâce à un acteur : Starlink. Ces services d'internet par satellites leur permettent en effet de continuer à mener leurs escroqueries, malgré les actions des autorités locales, notamment au Cambodge, au Laos et au Myanmar, qui leur coupent l'accès aux réseaux télécoms.

« Les autorités de la région ont signalé une recrudescence de la contrebande de Starlink destinée à soutenir des réseaux de cybercriminalité et d'escroquerie à grande échelle, en particulier au Myanmar, à la suite d'une répression importante des télécommunications le long de la frontière thaïlandaise, dont la plupart semblent rester opérationnels » a ainsi expliqué John Wojcik, spécialiste de la recherche sur les menaces dans la société spécialisée dans la sécurité Infoblox.