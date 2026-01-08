Car pour rappel, Elon Musk compte parmi les cofondateurs d'OpenAI. Et il n'a visiblement pas supporté la direction prise par la firme depuis que Microsoft a investi des milliards dans son capital, en faisant un véritable mastodonte de l'intelligence artificielle (IA). Depuis, l'entrepreneur tente par tous les moyens de mettre des bâtons dans les roues de la start-up. Cela passe par la création d'une entreprise rivale, une tentative de rachat et surtout, des poursuites judiciaires.