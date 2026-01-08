La bataille acharnée entre Elon Musk et OpenAI ira finalement jusqu'au procès. L'enjeu est de taille, et le perdant pourrait y laisser des plumes…
Car pour rappel, Elon Musk compte parmi les cofondateurs d'OpenAI. Et il n'a visiblement pas supporté la direction prise par la firme depuis que Microsoft a investi des milliards dans son capital, en faisant un véritable mastodonte de l'intelligence artificielle (IA). Depuis, l'entrepreneur tente par tous les moyens de mettre des bâtons dans les roues de la start-up. Cela passe par la création d'une entreprise rivale, une tentative de rachat et surtout, des poursuites judiciaires.
La juge va dans le sens de Musk
En 2024, le milliardaire a porté plainte contre OpenAI, accusant ses dirigeants, et particulièrement Sam Altman, d'avoir trahi leur mission fondatrice : devenir une organisation à but non lucratif pour le bien de l'humanité. Musk affirme avoir financé la société et contribué à son lancement sur la base de cette promesse, et dénonce le virage commercial opéré par celle-ci qui, selon lui, a permis à sa direction de s'approprier des gains financiers issus d'un projet initialement présenté comme non marchand.
Des accusations fermement rejetées par OpenAI, qui déplore une stratégie de dénigrement par un concurrent direct. L'entreprise estime que sa restructuration était essentielle pour financer le développement de modèles toujours plus performants.
Finalement, la juge Yvonne Gonzalez Rogers estime qu'il y a assez d'éléments pour que la plainte d'Elon Musk soit examinée par un jury : un procès aura bel et bien lieu dès le mois de mars. « Le procès intenté par Mr Musk reste sans fondement et s'inscrit dans le cadre de ses pratiques habituelles de harcèlement. Nous sommes impatients de le démontrer lors du procès », a réagi OpenAI.
Immense rivalité
Voilà qui ne devrait pas arranger les relations déjà très tendues entre Musk et Altman. Car en plus de s'affronter sur le terrain de l'IA, les deux hommes se montrent souvent critiques l'un envers l'autre, et vont même parfois jusqu'à s'insulter.
De son côté, l'homme le plus riche du monde a déposé une autre plainte contre OpenAI à l'été 2025. Ciblant également Apple, elle accuse les deux acteurs d'avoir mis en place des pratiques monopolistiques dans l'IA en raison de l'intégration exclusive de ChatGPT dans iOS.