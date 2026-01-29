Quelle sera donc le montant de la prochaine levée de fonds d'OpenAI ? Contrairement à ce que vous pouviez penser dans ces temps de crainte de bulle de l'IA, la société de Sam Altman n'est pas en manque d'investisseurs. Car d'après The Information, la prochaine enveloppe sera extrêmement épaisse.

Le média indique en effet que Microsoft, mais aussi NVIDIA et Amazon seraient en ce moment en discussion avec OpenAI pour y investir une somme totale qui pourrait monter jusqu'à 60 milliards de dollars.