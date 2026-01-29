La firme de Sam Altman devrait encore recevoir des dizaines de milliards de dollars. Et ce, de la part des plus grands noms de la tech mondiale !
On le sait, quand on parle finance du côté d'OpenAI, on commence tout de suite par évoquer les milliards, et le plus souvent, en dizaines (de milliards). Il faut dire qu'OpenAI affiche un niveau phénoménale de dépenses tel que certains analystes ne voient pas l'entreprise passer l'année 2027. Mais pour le moment, le créateur de ChatGPT a encore clairement la confiance des plus fortunés de ce monde !
Microsoft, NVIDIA, Amazon… tout le monde veut du OpenAI !
Quelle sera donc le montant de la prochaine levée de fonds d'OpenAI ? Contrairement à ce que vous pouviez penser dans ces temps de crainte de bulle de l'IA, la société de Sam Altman n'est pas en manque d'investisseurs. Car d'après The Information, la prochaine enveloppe sera extrêmement épaisse.
Le média indique en effet que Microsoft, mais aussi NVIDIA et Amazon seraient en ce moment en discussion avec OpenAI pour y investir une somme totale qui pourrait monter jusqu'à 60 milliards de dollars.
L'ampleur de l'investissement d'Amazon encore en question
Le plus généreux dans ce trio gargantuesque serait aussi le plus imposant, à savoir NVIDIA, l'entreprise avec la plus grosse valorisation au monde. Celle-ci pourrait en effet mettre 30 milliards de dollars sur la table. De son côté, Microsoft, qui accompagne OpenAI depuis déjà la fin de la décennie précédente, remettrait un peu moins de 10 milliards dans le spécialiste de l'IA.
Enfin, Amazon sera parmi ces grands noms celui qui investira pour la première fois dans OpenAI. L'entreprise fondée par Jeff Bezos pourrait placer une somme bien supérieure à 10 milliards de dollars (et même plus élevée que 20 milliards de dollars). L'ampleur de la somme lâchée pourrait dépendre d'autres discussions ayant lieu actuellement entre OpenAI et Amazon, portant sur le contrat de location de serveurs cloud et la vente de produits OpenAI au géant de l'e-commerce.