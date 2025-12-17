Le géant de l'intelligence artificielle pourrait compter à l'avenir un nouveau partenaire de poids. Son nom : Amazon.
Le créateur de ChatGPT a ces derniers mois multiplié les contrats assez impressionnants, avec des géants comme NVIDIA, Oracle ou bien AMD. OpenAI a aussi signé d'autres contrats qui lui ont permis d'intégrer des actionnaires de prestige, comme encore il y a peu avec Disney+. Et le prochain nom sur la liste ne devrait pas dépareiller, vu qu'il s'agit tout simplement d'un GAFAM.
Amazon pourrait investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans OpenAI
Les GAFAM, ce sont les entreprises tech les plus puissantes des États-Unis (et, mis à part les rivaux chinois, du monde). Et OpenAI pourrait bien à l'avenir se targuer de compter deux d'entre elles dans son capital, à savoir Microsoft, et puis bientôt… Amazon.
En effet, comme nous le rapporte Reuters, Amazon et OpenAI seraient en ce moment en train de discuter sur un investissement de la firme fondée par Jeff Bezos dans OpenAI. Un investissement qui pourrait être particulièrement conséquent, puisqu'il pourrait monter jusqu'à 10 milliards de dollars.
OpenAI pourrait aussi utiliser les puces IA d'Amazon
Cet éventuel investissement pourrait faire encore monter la valorisation d'OpenAI, qui dépasserait les 500 milliards de dollars. OpenAI voudrait notamment vendre une version entreprise de ChatGPT, même si on ne sait pas encore si l'accord discuté intégrerait l'arrivée de fonctionnalités de ChatGPT sur la plateforme d'Amazon.
De l'autre côté, OpenAI voudrait pouvoir utiliser pour l'entraînement de ses modèles les puces IA Trainium, mises au point par Amazon. Un choix qui permettrait à l'entreprise d'intelligence artificielle de diversifier ses approvisionnements pour ses infrastructures, et d'éviter une dépendance excessive envers les GPU de NVIDIA. Or, aujourd'hui, ce sont surtout les TPU de Google qui apparaissent comme une des rares alternatives aux produits de NVIDIA, alternatives que pourrait adopter Meta. Google qui est, rappelons-le, un concurrent direct dans l'intelligence artificielle.
Alors, a-t-on là un plan gagnant-gagnant pour les deux grands noms ?