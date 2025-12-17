Cet éventuel investissement pourrait faire encore monter la valorisation d'OpenAI, qui dépasserait les 500 milliards de dollars. OpenAI voudrait notamment vendre une version entreprise de ChatGPT, même si on ne sait pas encore si l'accord discuté intégrerait l'arrivée de fonctionnalités de ChatGPT sur la plateforme d'Amazon.

De l'autre côté, OpenAI voudrait pouvoir utiliser pour l'entraînement de ses modèles les puces IA Trainium, mises au point par Amazon. Un choix qui permettrait à l'entreprise d'intelligence artificielle de diversifier ses approvisionnements pour ses infrastructures, et d'éviter une dépendance excessive envers les GPU de NVIDIA. Or, aujourd'hui, ce sont surtout les TPU de Google qui apparaissent comme une des rares alternatives aux produits de NVIDIA, alternatives que pourrait adopter Meta. Google qui est, rappelons-le, un concurrent direct dans l'intelligence artificielle.

Alors, a-t-on là un plan gagnant-gagnant pour les deux grands noms ?