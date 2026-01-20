Mais le changement ne s'arrête pas aux verticales métiers. Sarah Friar esquisse aussi l'évolution du modèle économique d'OpenAI. Elle évoque explicitement des revenus futurs basés sur « la licence, la propriété intellectuelle ou la tarification en fonction des résultats », à l'image de ce qui s'est produit avec Internet. En clair, OpenAI ne veut plus seulement vendre des abonnements ChatGPT : l'entreprise cherche à monétiser l'intelligence elle-même, là où elle crée de la valeur mesurable. Pour soutenir cette transition, OpenAI a également annoncé le test de publicités pour certains utilisateurs américains de ChatGPT et le lancement mondial de ChatGPT Go, un abonnement plus abordable auquel nous avions déjà accès depuis quelques semaines.

Cette stratégie fait écho à un contexte européen où l'adoption de l'IA pulvérise les records historiques, avec 42% des entreprises du continent qui l'utilisent désormais de manière systématique. Reste à savoir si OpenAI parviendra à transformer cet engouement en trésorerie sonnante et trébuchante, ou si 2026 marquera le début de sa fin.