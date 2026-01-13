OpenAI a définitivement les yeux rivés vers la santé, et opère un rachat qui va clairement dans ce sens. Un argument de taille dans son inexorable quête de rentabilité ?
Il y a quelques jours, OpenAI annonçait le lancement de ChatGPT Santé, c'est-à-dire un onglet distinct au sein de ChatGPT, entièrement dédié aux questions de santé et de bien-être. Uniquement disponible aux États-Unis pour commencer, il permet aux utilisateurs d'intégrer l'ensemble de leurs données médicales dans le chatbot, qui se charge par la suite de donner du sens à ces nombreuses informations. Et sa nouvelle acquisition va justement l'aider à améliorer cette fonctionnalité.
Une « mémoire médicale pour l'IA »
OpenAI vient en effet de mettre la main sur Torch pour 60 millions de dollars. La jeune start-up travaille sur une application qui regroupe toutes les informations médicales d'une personne à des fins d'utilisation par l'intelligence artificielle (IA). L'équipe qualifie sa technologie de « mémoire médicale pour l'IA, unifiant des dossiers dispersés dans un moteur contextuel ».
« Nous disposons de plus de données que jamais sur notre corps, mais il n'a jamais été aussi difficile de les rassembler. Les patients ne voient qu'une fraction de leur dossier médical, tandis que les cliniciens ont trop peu de temps pour analyser le flux croissant de données que les patients leur fournissent à partir d'appareils portables et d'entreprises de santé grand public », étaye la société. Sa solution doit unifier l'ensemble de ces éléments pour les rendre digestes pour les patients, un argument également avancé par ChatGPT Santé.
Les quatre membres de l'équipe de Torch vont désormais rejoindre OpenAI. « Je ne peux imaginer meilleur chapitre que de mettre notre technologie et nos idées entre les mains des centaines de millions de personnes qui utilisent déjà ChatGPT chaque semaine pour poser des questions sur la santé », réagit Ilya Abyzov, P.-D.G de la jeune pousse, sur X.com.
OpenAI veut se démarquer
Cette acquisition témoigne des immenses ambitions d'OpenAI dans le secteur ô combien convoité de la santé connectée. Car il pourrait lui permettre de se démarquer de la concurrence, alors que la compétition entre chatbots est de plus en plus serrée.
Pour rappel, l'entreprise de Sam Altman, valorisée à 500 milliards de dollars, ne pourrait devenir rentable qu'en 2029, et rien n'est certain pour l'instant. Elle s'est pourtant engagée dans des dépenses mirobolantes, poussant certains experts à évoquer une possible faillite dans le futur.