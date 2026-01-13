« Nous disposons de plus de données que jamais sur notre corps, mais il n'a jamais été aussi difficile de les rassembler. Les patients ne voient qu'une fraction de leur dossier médical, tandis que les cliniciens ont trop peu de temps pour analyser le flux croissant de données que les patients leur fournissent à partir d'appareils portables et d'entreprises de santé grand public », étaye la société. Sa solution doit unifier l'ensemble de ces éléments pour les rendre digestes pour les patients, un argument également avancé par ChatGPT Santé.