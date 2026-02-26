Le même mardi, Dario Amodei était reçu au Pentagone par Pete Hegseth. Selon plusieurs médias dont la BBC et AP News, la rencontre a certes été cordiale, mais s'est soldée par un désaccord persistant sur les deux lignes rouges qu'Anthropic refuse toujours de franchir : l'usage de ses modèles dans des systèmes d'armes létales autonomes et la surveillance domestique de masse de citoyens américains. Hegseth avait fixé une échéance au vendredi 27 février pour obtenir satisfaction, sous peine de représailles.

Ces représailles ne sont pas abstraites. Le Pentagone brandissait deux leviers : l'invocation du Defense Production Act de 1950, qui permettrait à la Maison-Blanche de contraindre Anthropic à livrer une version de Claude sans restrictions, et la qualification de l'entreprise comme « risque pour la chaîne d'approvisionnement », une sanction habituellement réservée aux entités étrangères. Le contrat en jeu représente 200 millions de dollars, signé avec le CDAO (Chief Digital and Artificial Intelligence Office) du Département de la Défense en juillet 2025.

Anthropic insiste sur un point : la révision de sa RSP serait sans rapport avec les négociations militaires, selon une source interne citée par CNN. Mais la simultanéité des deux événements est difficile à ignorer. D'autant que l'argument avancé par Kaplan pour justifier l'abandon des garde-fous historiques, à savoir l'impossibilité de rester seul vertueux face à des concurrents sans scrupules, est précisément celui que le Pentagone utilisait pour presser Anthropic de s'aligner sur OpenAI et xAI.​​

Certains observateurs, y compris Dean Ball, ancien conseiller IA de l'administration Trump, ont qualifié la posture du Pentagone d'« incohérente ». Ce qui est cohérent, en revanche, c'est qu'Anthropic vient d'offrir à ses détracteurs la preuve que ses principes sont négociables, et que personne n'a eu besoin de le forcer officiellement.​

La société qui promettait de ne jamais construire quelque chose qu'elle ne pourrait pas contrôler vient de retirer la seule clause qui l'y obligeait.