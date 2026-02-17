Le concours lancé en janvier par le Département de la Défense américain rassemble un groupe restreint d'entreprises triées sur le volet. L'enjeu : développer en six mois un système capable de traduire des ordres vocaux en instructions numériques pour coordonner simultanément plusieurs drones. Pas question ici de piloter individuellement chaque appareil. Le Pentagone cherche un « orchestrateur » qui transforme une simple commande comme « formation échelon gauche » en actions synchronisées pour des flottes entières.

La compétition repose sur des cycles de développement de dix jours seulement, selon les sources. Les participants doivent prototyper à vitesse extrême en s'appuyant sur des modèles de langage existants, probablement ceux d'OpenAI avec qui le Pentagone a déjà signé des contrats jusqu'à 200 millions de dollars l'an dernier. SpaceX et xAI ne sont pas seuls dans cette course, mais leur sélection confirme leur poids grandissant dans l'écosystème militaire américain. Ni SpaceX, ni xAI, ni l'unité d'innovation du Pentagone n'ont souhaité commenter l'information.