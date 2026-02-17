SpaceX et xAI entrent dans la course secrète du Pentagone pour créer des essaims de drones contrôlés à la voix. Une compétition à 100 millions de dollars qui marque un virage radical pour Elon Musk, jadis opposant déclaré aux armes autonomes.
Cette participation, révélée lundi par Bloomberg et relayée par The Information, intervient quelques semaines après l'acquisition de xAI par SpaceX. L'entreprise spatiale d'Elon Musk ne se contente plus de satelliser le monde avec Starlink. Elle vise désormais le contrôle militaire des essaims de drones, terrain de jeu stratégique du Pentagone.
Le Pentagone mise sur le commande vocale pour piloter la guerre des drones
Le concours lancé en janvier par le Département de la Défense américain rassemble un groupe restreint d'entreprises triées sur le volet. L'enjeu : développer en six mois un système capable de traduire des ordres vocaux en instructions numériques pour coordonner simultanément plusieurs drones. Pas question ici de piloter individuellement chaque appareil. Le Pentagone cherche un « orchestrateur » qui transforme une simple commande comme « formation échelon gauche » en actions synchronisées pour des flottes entières.
La compétition repose sur des cycles de développement de dix jours seulement, selon les sources. Les participants doivent prototyper à vitesse extrême en s'appuyant sur des modèles de langage existants, probablement ceux d'OpenAI avec qui le Pentagone a déjà signé des contrats jusqu'à 200 millions de dollars l'an dernier. SpaceX et xAI ne sont pas seuls dans cette course, mais leur sélection confirme leur poids grandissant dans l'écosystème militaire américain. Ni SpaceX, ni xAI, ni l'unité d'innovation du Pentagone n'ont souhaité commenter l'information.
Quand Musk renie ses principes au nom du business militaire
En 2015, Elon Musk signait une lettre ouverte réclamant l'interdiction mondiale des « armes autonomes offensives ». Avec d'autres chercheurs en IA et robotique, il mettait en garde contre la fabrication de « nouveaux outils pour tuer des gens ». Onze ans plus tard, ses entreprises développent exactement ce type de technologie pour l'armée américaine.
Ce revirement s'explique par une logique commerciale froide. SpaceX prépare son introduction en bourse cette année et multiplie les contrats de défense. L'acquisition de xAI en début février n'était pas un caprice : elle fusionne les capacités spatiales de SpaceX avec l'expertise IA de la startup, créant une offre complète pour le Pentagone.
Cette combinaison satellites-IA-drones pourrait permettre à Musk de verrouiller plusieurs segments de la défense autonome. Starlink assure déjà les communications sur les théâtres d'opération, comme en Ukraine. Ajouter le contrôle d'essaims de drones transforme SpaceX en fournisseur intégré, capable de déployer, coordonner et faire communiquer des flottes entières depuis l'orbite.