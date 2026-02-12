Il y a du mouvement chez xAI, et ce n'est pas en raison de sa fusion avec SpaceX. On fait le point sur ce qui se joue en coulisses au sein de la start-up d'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk.
Jimmy Ba et Tony Wu, deux cofondateurs de xAI, ont décidé de quitter le navire ces derniers jours, en plus de quelques membres supplémentaires du personnel. Sur les douze personnes qui ont créé la société en 2023, il n'en reste plus que six. De quoi pousser le P.-D.G, Elon Musk, à revoir en profondeur sa restructuration.
xAI divisée en quatre axes
Lors d'une réunion avec ses employés, durant laquelle il a évoqué l'idée de déployer une catapulte sur la Lune, l'entrepreneur a étayé la nouvelle organisation de xAI, qui détient aussi X.com.
L'entreprise est désormais scindée en quatre divisions majeures. La première regroupe Grok et ses fonctionnalités vocales avec l'objectif de rivaliser rapidement avec les modèles conversationnels avancés du marché. Le second axe, dédié au codage, doit permettre de développer des outils d'assistance à la programmation et des agents capables d'automatiser des tâches techniques.
La troisième unité se concentre sur Imagine, la génération vidéo par IA que Musk considère comme un terrain clé pour les futurs besoins en calcul et en traitement en temps réel. Enfin, une entité baptisée Macrohard, clin d'œil assumé à Microsoft, vise à concevoir des logiciels pilotés par des agents autonomes, capables d'exécuter des actions complexes sans intervention humaine directe.
Avenir flou
À travers cette nouvelle structure, la direction entend gagner en vitesse d'exécution et soutenir la croissance de xAI, alors que l’entreprise accélère ses investissements dans les data centers et les capacités de calcul. Dans le même temps, elle doit faire face à une concurrence incroyablement féroce, à l'instar d'OpenAI, Google ou Anthropic.
Reste maintenant à voir comment s'articulera concrètement sa fusion avec SpaceX. Valorisant l'entité commune à 1 250 milliards de dollars, l'opération vise non seulement à préparer une entrée en Bourse historique, mais surtout à déployer 1 million de data centers en orbite terrestre.
Certains analystes évoquent déjà une erreur stratégique de la part de Musk, qui risque de plomber son géant du spatial alors que les craintes autour d'une bulle spéculative dans l'IA sont toujours d'actualité.