SpaceX passe à l'action. L'entreprise d'Elon Musk vient de solliciter l'autorisation du gouvernement américain pour déployer 1 million de centres de données en orbite terrestre. Une initiative à l'ampleur tout bonnement inédite.
Depuis quelques mois, le milliardaire a évoqué à plusieurs reprises son envie d'envoyer des data centers dans l'espace : cela permettrait non seulement d'exploiter l'énergie du Soleil indéfiniment, mais aussi de préserver les espaces au sol afin de répondre à la demande grandissante de puissance de calcul liée à l'intelligence artificielle (IA). Il concrétise désormais ses plans.
Devenir « une civilisation de type II »
Ainsi, le document soumis à la Federal Communications Commission (FCC), l'agence régulant la radio, la télévision, le câble, le satellite et les télécommunications, décrit des dispositifs qui opéreraient à des altitudes comprises entre 500 et 2 000 kilomètres. Si peu de détails techniques sont connus, SpaceX indique vouloir les placer à des « altitudes orbitales largement inutilisées ».
De même, les satellites situés sur des orbites héliosynchrones plus élevées, qui resteraient exposés au Soleil plus de 99 % du temps, prendraient en charge les applications nécessitant une capacité de calcul constante, tandis que ceux placés sur des orbites à inclinaison plus faible géreraient les pics de demande afin d'équilibrer les charges du système.
L'entreprise compte s'appuyer sur son savoir-faire avec Starlink pour la mise en place de ce nouveau système. Elle considère son projet comme « une première étape vers une civilisation de type II selon l'échelle de Kardashev, capable d'exploiter toute la puissance du Soleil, tout en prenant en charge des applications basées sur l'IA pour des milliards de personnes aujourd'hui et en garantissant l'avenir multiplanétaire de l'humanité parmi les étoiles ». Rien que ça.
Fusion avec xAI en ligne de mire
Mais il y a de quoi se poser des questions, alors que de plus en plus d'experts tirent la sonnette d'alarme concernant la congestion de l'orbite terrestre. « Les satellites seront en réalité si éloignés les uns des autres qu'il sera difficile de les voir les uns depuis les autres. L'espace est tellement vaste qu'il dépasse l'entendement », rassure Elon Musk dans une publication sur X.com.
La demande de SpaceX intervient alors que l'entrepreneur a évoqué une possible fusion avec xAI, cela créerait un conglomérat surpuissant avant une entrée en Bourse prochaine. Pour l'heure, la FCC n'a pas encore donné son feu vert au projet.
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents