L'entreprise compte s'appuyer sur son savoir-faire avec Starlink pour la mise en place de ce nouveau système. Elle considère son projet comme « une première étape vers une civilisation de type II selon l'échelle de Kardashev, capable d'exploiter toute la puissance du Soleil, tout en prenant en charge des applications basées sur l'IA pour des milliards de personnes aujourd'hui et en garantissant l'avenir multiplanétaire de l'humanité parmi les étoiles ». Rien que ça.