SpaceX va pouvoir continuer le développement rapide de son service Starlink. L'entreprise d'Elon Musk vient en effet d'obtenir le feu vert des autorités américaines pour le déploiement de nombreux nouveaux satellites.
L'internet par satellite est devenu une des nouvelles obsessions des grandes puissances, après la réussite de SpaceX avec Starlink dans le domaine, ce qui a notamment été illustré durant le conflit russo-ukrainien. Les grandes nations veulent à leur tour pouvoir bénéficier d'un service souverain analogue, comme chez nous avec Eutelsat, alors qu'aux États-Unis même, des concurrents sont en train de naître, à l'instar du réseau naissant de Jeff Bezos. Mais rivaliser avec Starlink va devenir encore plus difficile à l'avenir !
Starlink va pouvoir ajouter jusqu'à 7 500 nouveaux satellites à sa constellation
Tout va toujours très vite avec SpaceX, la compagnie aérospatiale d'Elon Musk. En 2025, elle a ainsi encore explosé son record de lancements, qui, pour la majorité, concernaient le déploiement de nouveaux satellites Starlink. Et la société va pouvoir continuer à foncer, grâce à cette autorisation obtenue du côté des États-Unis.
En effet, Reuters nous apprend que la Federal Communications Commission (FCC), le régulateur américain des télécommunications, vient de donner son autorisation à SpaceX pour qu'il déploie dans les prochaines années quelque 7 500 nouveaux satellites Starlink de seconde génération dans l'espace. À cette heure, près de 9 400 satellites de la compagnie orbitent déjà autour de la Terre.
Une décision qui devrait singulièrement améliorer le service
Cette palanquée de nouveaux satellites devrait permettre d'améliorer la qualité du service, et aussi d'apporter le fameux « direct-to-cell », le Starlink pour smartphones, à d'autres territoires en dehors des États-Unis.
Le déploiement devra se faire assez rapidement, selon les directives de la FCC. SpaceX devra ainsi avoir envoyé dans l'espace 50% des satellites de seconde génération d'ici le 1er décembre 2028, le reste devant être en orbite avant décembre 2031. Avec une telle densité au début de la prochaine décennie, on se demande quelle autre société pourra rivaliser avec le mastodonte d'Elon Musk.
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents