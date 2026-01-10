Tout va toujours très vite avec SpaceX, la compagnie aérospatiale d'Elon Musk. En 2025, elle a ainsi encore explosé son record de lancements, qui, pour la majorité, concernaient le déploiement de nouveaux satellites Starlink. Et la société va pouvoir continuer à foncer, grâce à cette autorisation obtenue du côté des États-Unis.

En effet, Reuters nous apprend que la Federal Communications Commission (FCC), le régulateur américain des télécommunications, vient de donner son autorisation à SpaceX pour qu'il déploie dans les prochaines années quelque 7 500 nouveaux satellites Starlink de seconde génération dans l'espace. À cette heure, près de 9 400 satellites de la compagnie orbitent déjà autour de la Terre.