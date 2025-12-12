Paris met le paquet sur le spatial. L'Agence des participations de l'État (APE) vient d'injecter 749 millions d'euros dans Eutelsat, ce qui permet à la France de porter sa participation à près de 30% du capital. Résultat, l'État français devient le premier actionnaire de cet opérateur satellitaire européen de rang mondial. L'opération, menée aux côtés des actionnaires historiques, marque du point de vue de l'exécutif un tournant dans la stratégie de souveraineté numérique européenne.