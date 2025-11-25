Mais surtout, Amazon propose ce qu'on appelle des « réseaux privés ». Imaginez une plateforme pétrolière en pleine mer qui doit envoyer des données sensibles vers le siège de l'entreprise. Avec Leo, ces informations passeront directement du satellite au réseau privé de la société, sans jamais transiter par l'internet classique. Un niveau de sécurité supplémentaire qui rassure les secteurs sensibles comme l'énergie ou les télécommunications. Amazon affirme pouvoir déployer ces connexions privées en quelques jours, là où les circuits dédiés traditionnels nécessitent généralement plusieurs semaines, voire des mois de mise en place. Un gain de temps non négligeable pour les entreprises qui opèrent dans l'urgence.