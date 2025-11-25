Amazon a dévoilé Leo Ultra, sa nouvelle antenne satellite qui promet des débits en téléchargement jusqu'à 1 Gbit/s, comparables à ceux de la fibre ou de la 5G, plus élevés que ceux de Starlink, son principal concurrent.
À peine quelques jours après avoir rebaptisé son Projet Kuiper en Amazon Leo, le géant de l'e-commerce accélère. L'entreprise a annoncé, lundi 24 novembre 2025, l'arrivée de Leo Ultra, une antenne capable d'atteindre 1 Gbit/s en téléchargement et 400 Mbit/s en envoi. Ces débits ringardiseraient presque ceux proposés par le réseau Starlink d'Elon Musk. Le lancement commercial grand public est attendu dans les prochains mois.
L'antenne Leo Ultra promet des débits record avec sa puce conçue sur mesure
Amazon qualifie directement Leo Ultra de « terminal client le plus rapide actuellement en production », et pour cause. En proposant jusqu'à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu'à 400 Mbit/s en débit montant, l'antenne vise clairement à bousculer le marché de l'Internet par satellite, où Starlink règne presque en maître depuis plusieurs années, fort de ses 10 000 satellites déployés. Mais la bataille des constellations ne fait que commencer, et Amazon compte bien se faire remarquer.
Avec déjà 150 satellites en orbite alors même que son lancement commercial n'est prévu qu'en 2026, Amazon Leo grandit vite. Son antenne Ultra embarque une puce conçue sur mesure par les équipes d'Amazon. Cette dernière intègre des algorithmes propriétaires de traitement du signal radio qui visent à maximiser le débit, tout en minimisant la latence de la connexion.
Amazon veut pouvoir satisfaire divers usages professionnels exigeants, comme l'accès au cloud depuis des zones isolées, la visioconférence haute définition ou monitoring en temps réel. Leo Ultra, qui peut simultanément gérer téléchargement et en envoi, ne possède pas de pièce mobile. Il y aura donc moins d'usure et de risques de panne. Sur le papier, l'antenne est surtout taillée pour résister aux températures extrêmes, qu'il fasse -40°C ou +50°C, aux précipitations intenses et aux vents violents, comme l'antenne Starlink.
L'intégration directe avec AWS comme autre argument face à Starlink
En comparaison à Amazon Leo, Starlink, grâce à la constellation de satellites mis en orbite par SpaceX, propose des débits jusqu'à 200 à 250 Mbit/s en téléchargement et 30 à 40 Mbit/s en envoi. C'est plus que correct, mais si Amazon tient sa promesse, Starlink devra alors faire le nécessaire pour s'aligner.
Malgré tout, s'il est vrai qu'Amazon avance, le mastodonte ne veut pas se précipiter. Le déploiement commencera d'abord par un programme fermé, réservé à seulement quelques clients entreprises triés sur le volet. La compagnie aérienne JetBlue, spécialisée dans les vols low-cost outre-Atlantique, figure parmi les premiers testeurs. Pour JetBlue, Amazon Leo pourrait être le bon partenaire pour proposer du Wi-Fi gratuit en vol.
Amazon indique avoir déjà expédié des unités Leo Pro et Leo Ultra à ses entreprises partenaires. L'intérêt est de valider le service avant un lancement plus large, et notamment un lancement grand public. En France, le régulateur des télécoms, l'ARCEP, a déjà validé son arrivée sur le marché en lui allouant des fréquences pour les dix prochaines années.
L'autre atout d'Amazon Leo, c'est son lien direct avec Amazon Web Services, la branche cloud du groupe. Concrètement, une entreprise qui utilise déjà AWS pour stocker ses données ou faire tourner ses applications peut connecter ses sites isolés directement à son infrastructure cloud. Le tout via une simple interface web, sans avoir besoin de configurations réseau complexes.
Mais surtout, Amazon propose ce qu'on appelle des « réseaux privés ». Imaginez une plateforme pétrolière en pleine mer qui doit envoyer des données sensibles vers le siège de l'entreprise. Avec Leo, ces informations passeront directement du satellite au réseau privé de la société, sans jamais transiter par l'internet classique. Un niveau de sécurité supplémentaire qui rassure les secteurs sensibles comme l'énergie ou les télécommunications. Amazon affirme pouvoir déployer ces connexions privées en quelques jours, là où les circuits dédiés traditionnels nécessitent généralement plusieurs semaines, voire des mois de mise en place. Un gain de temps non négligeable pour les entreprises qui opèrent dans l'urgence.