Kuiper, l'Internet par satellite signé Amazon, devrait être accessible en France début 2026. Starlink n'a qu'à bien se tenir.
Après avoir subi des retards liés aux constructeurs de fusées et à la production des satellites, Amazon a opéré quatre lancements depuis le mois d'avril, portant son total de satellites Kuiper à plus de 200 en orbite basse. Le géant de l'e-commerce est désormais bien parti pour délivrer un réseau Internet haut débit aux régions les plus reculées du monde.
Cinq pays prochainement desservis
« Nous sommes très satisfaits de notre situation actuelle », a affirmé Ricky Freeman, président des solutions gouvernementales pour le projet Kuiper, lors d'un événement organisé à Paris ce lundi 15 septembre. L'occasion de faire une révélation notable : cinq pays devraient être desservis dès le premier trimestre 2026.
Cela concerne les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, a fait savoir le dirigeant. En juillet, l'ARCEP, l'autorité de régulation française des télécommunications, donnait son feu vert à Amazon Kuiper, lui permettant de décrocher des fréquences pour les dix prochaines années. Cette annonce confirme que le déploiement du réseau au sein de l'Hexagone approche à grands pas.
L'entreprise prévoit d'offrir « une couverture mondiale complète, y compris les pôles, dans environ 88 à 100 pays » d'ici à 2028, a poursuivi Freeman. Dès lors, des satellites supplémentaires seront lancés pour compléter la constellation existante et peaufiner le réseau. Ils seront, à terme, plus de 3 200.
Amazon a des arguments
Il y a quelques jours, Amazon signait un partenariat avec la compagnie aérienne JetBlue pour utiliser les satellites Kuiper afin d'alimenter le Wi-Fi à bord de ses avions dès 2027. C'est un premier accord de ce type pour l'entreprise basée à Seattle, qui témoigne de ses grandes ambitions pour venir faire de l'ombre à Starlink.
Et pour cela, le groupe entend s'appuyer sur ses propres atouts : son immense base de clients et des partenariats stratégiques. On peut imaginer que Kuiper serait proposé dans des packages aux abonnés Prime ou Amazon Web Services (AWS), par exemple. La compétition sera féroce, le service d'Elon Musk enregistrant plus de 7 millions de clients à travers le monde. Ces derniers bénéficient d'un réseau issu de 8 400 satellites en orbite basse.
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents