Et pour cela, le groupe entend s'appuyer sur ses propres atouts : son immense base de clients et des partenariats stratégiques. On peut imaginer que Kuiper serait proposé dans des packages aux abonnés Prime ou Amazon Web Services (AWS), par exemple. La compétition sera féroce, le service d'Elon Musk enregistrant plus de 7 millions de clients à travers le monde. Ces derniers bénéficient d'un réseau issu de 8 400 satellites en orbite basse.