Amazon va offrir un service à la population de la planète, qui va rivaliser avec Starlink. Son nom ? « Amazon Leo ». Et si le nom de Leo a été choisi, ce n'est pas parce qu'il s'agit du nom anglais du signe astrologique du Lion, mais en référence à un acronyme bien connu dans cette langue.

À savoir : Low-Earth Orbit (orbite terrestre basse). Il s'agit de la distance située à 2 000 kilomètres de la terre, là où les satellites d'Amazon ont été installés pour orbiter autour de notre planète. Un nom qui fait plus de sens que celui du projet Kuiper, la ceinture d'astéroïdes Kuiper étant elle située au-delà de la planète Neptune.