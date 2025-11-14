Amazon arrive à une nouvelle étape de son programme d'internet par satellite. Car celui-ci vient d'obtenir son nom officiel !
On connaît tous Starlink, le service de SpaceX qui a très rapidement réussi à s'imposer comme incontournable dans l'accès à l'internet par satellite. Mais sa position avantageuse devrait à l'avenir être concurrencée par plusieurs projets, dont le plus important est sûrement celui porté par Amazon. Et si jusqu'à aujourd'hui, vous aviez entendu parler du projet Kuiper, sachez qu'il vient d'obtenir un autre nom.
Dites bonjour à Amazon Leo
Amazon va offrir un service à la population de la planète, qui va rivaliser avec Starlink. Son nom ? « Amazon Leo ». Et si le nom de Leo a été choisi, ce n'est pas parce qu'il s'agit du nom anglais du signe astrologique du Lion, mais en référence à un acronyme bien connu dans cette langue.
À savoir : Low-Earth Orbit (orbite terrestre basse). Il s'agit de la distance située à 2 000 kilomètres de la terre, là où les satellites d'Amazon ont été installés pour orbiter autour de notre planète. Un nom qui fait plus de sens que celui du projet Kuiper, la ceinture d'astéroïdes Kuiper étant elle située au-delà de la planète Neptune.
Amazon a 80 missions au programme
Aujourd'hui, Amazon compte 153 satellites autour de notre planète. Un chiffre qui devrait très vite croître, Amazon ayant programmé 80 missions, avec l'objectif à terme de compter plus de 3 000 satellites dans sa constellation. De quoi commencer à gêner un peu SpaceX, mais pas non plus jouer un pied d'égalité.
Car l'entreprise d'Elon Musk a énormément d'avance dans le domaine, Starlink comptant à ce jour plus de 10 000 satellites pour servir les abonnés, et a pour objectif à long terme d'atteindre les 30 000 satellites en orbite. On attend maintenant de voir si cette nouvelle course spatiale ne va pas entraîner des effets indésirables, comme une trop grande concentration de satellites, qui pourrait malheureusement faire exploser le nombre de débris dans l'espace. Le genre de débris qui fait mal aux missions habitées dans l'espace, comme la dernière mésaventure des Taïkonautes l'a montré.