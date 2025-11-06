« Le vaisseau spatial habité Shenzhou-20 aurait été heurté par un petit débris spatial. Une analyse de l'impact et une évaluation des risques sont en cours » a ainsi expliqué l'Agence, dans un communiqué de presse.

Le problème, c'est que, si au bout de l'analyse, le vaisseau est considéré comme impropre au voyage de retour pour les trois taïkonautes, l'Agence devra alors réfléchir à un autre moyen. Et pendant ce temps, la station spatiale Tiangong sera occupée elle par non pas trois, mais six personnes.

La solution de remplacement pourrait être l'envoi d'un nouveau vaisseau spatial afin de prendre en charge les taïkonautes. Mais il est difficile de savoir en combien de temps la mission pourrait être mise sur pied par les autorités chinoises.