La station spatiale chinoise Tiangong connaît sûrement son plus gros problème depuis qu'elle accueille des équipes humaines. Car elle a aujourd'hui plusieurs taïkonautes qui ne peuvent rentrer à la maison.
Avec le déploiement de sa station spatiale Tiangong, la Chine a pu faire un pas en avant important dans la conquête spatiale. Elle peut en effet déployer ses propres équipes depuis 2021 dans l'espace, ce qui lui a permis de rattraper son retard dans le savoir-faire pour les sorties extravéhiculaires. Mais, alors que depuis le début de la décennie, tout semblait aller pour le mieux, ses taïkonautes (nom des astronautes chinois) vivent leur premier moment compliqué.
Les taïkonautes sont bloqués dans la station spatiale chinoise
Il y a de la surpopulation dans la station spatiale Tiangong. En effet, celle-ci compte actuellement une équipe de trois taïkonautes, récemment arrivés, et une seconde équipe de trois autres individus, qui devait enfin rentrer chez elle, après six mois dans l'espace. Malheureusement, il y a un problème là-haut.
En effet, selon l'Agence chinoise des vols spatiaux habités, le vaisseau spatial Suzhou-20, qui devait les ramener à la maison, a subi des dommages. Ce qui oblige les équipes à attendre.
Des dommages qui pourraient obliger… à l'envoi d'une nouvelle mission ?
« Le vaisseau spatial habité Shenzhou-20 aurait été heurté par un petit débris spatial. Une analyse de l'impact et une évaluation des risques sont en cours » a ainsi expliqué l'Agence, dans un communiqué de presse.
Le problème, c'est que, si au bout de l'analyse, le vaisseau est considéré comme impropre au voyage de retour pour les trois taïkonautes, l'Agence devra alors réfléchir à un autre moyen. Et pendant ce temps, la station spatiale Tiangong sera occupée elle par non pas trois, mais six personnes.
La solution de remplacement pourrait être l'envoi d'un nouveau vaisseau spatial afin de prendre en charge les taïkonautes. Mais il est difficile de savoir en combien de temps la mission pourrait être mise sur pied par les autorités chinoises.