Est-ce une façon de donner l'alerte ? On pourrait le croire, quand on lit le nouveau rapport tout juste publié du nom de « Redshift », et sponsorisé par la principale association de lobbying pour l'aérospatial aux États-Unis, la Commercial Space Federation. Dans ce rapport, on apprend comment en une décennie la Chine, s'appuyant sur un système de collaboration profonde entre le public et le privé, a développé un énorme écosystème spatial.

Les investissements annuels dans l'activité spatiale commerciale sont ainsi passés de 164 millions de dollars en 2016 à 2,86 milliards de dollars en 2024. Dans cet intervalle, la Chine a multiplié la création de bases de lancements, pour en compter six aujourd'hui ; elle a aussi développé de nombreux hubs de développement dans ses grandes villes (Guangzhou, Beijing, Shanghai, Xi'an...) pour faire travailler ensemble le gouvernement, les universitaires et le privé. Par ailleurs, une douzaine d'entreprises développant des lanceurs de moyenne capacité similaires au Falcon 9 ont levé plus de 3 milliards de dollars depuis 2020.

Le spatial chinois bénéficie enfin de l'énorme programme de « nouvelles routes de la soie », qui a donné naissance à l'étranger à plus de 80 projets dans des secteurs comme les satellites ou les bases terrestres.