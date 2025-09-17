Les États-Unis pourraient bientôt ne plus être la grande puissance spatiale incontestée. Car la Chine avance dans le domaine à un rythme tout simplement formidable.
Quand on pense à qui pourrait à nouveau mener la conquête spatiale, l'immense majorité des esprits tourne son regard vers les États-Unis, le géant incontesté du domaine, pionnier qui a notamment permis pour la première fois de l'histoire à l'homme de poser le pied sur la lune. Mais cette vérité du XXᵉ siècle pourrait ne pas l'être encore longtemps à notre époque, malgré le projet Artémis. Car la Chine fait très fort actuellement.
Les réalisations de la Chine dans le spatial depuis une décennie sont impressionnantes
Est-ce une façon de donner l'alerte ? On pourrait le croire, quand on lit le nouveau rapport tout juste publié du nom de « Redshift », et sponsorisé par la principale association de lobbying pour l'aérospatial aux États-Unis, la Commercial Space Federation. Dans ce rapport, on apprend comment en une décennie la Chine, s'appuyant sur un système de collaboration profonde entre le public et le privé, a développé un énorme écosystème spatial.
Les investissements annuels dans l'activité spatiale commerciale sont ainsi passés de 164 millions de dollars en 2016 à 2,86 milliards de dollars en 2024. Dans cet intervalle, la Chine a multiplié la création de bases de lancements, pour en compter six aujourd'hui ; elle a aussi développé de nombreux hubs de développement dans ses grandes villes (Guangzhou, Beijing, Shanghai, Xi'an...) pour faire travailler ensemble le gouvernement, les universitaires et le privé. Par ailleurs, une douzaine d'entreprises développant des lanceurs de moyenne capacité similaires au Falcon 9 ont levé plus de 3 milliards de dollars depuis 2020.
Le spatial chinois bénéficie enfin de l'énorme programme de « nouvelles routes de la soie », qui a donné naissance à l'étranger à plus de 80 projets dans des secteurs comme les satellites ou les bases terrestres.
Les États-Unis pourraient être dépassés d'ici 10 ans
Pour résumer, « le point essentiel à retenir ici est qu'il y a une accélération » explique le patron de la Commercial Space Federation, Dave Cavossa. « Les États-Unis sont encore aujourd'hui en tête dans de nombreux domaines liés à l'espace. Mais les Chinois progressent très rapidement et sont en passe de nous dépasser dans les cinq à dix prochaines années si nous ne faisons rien » prévoit-il.
L'un des symboles de ce dépassement pourrait bien être la destruction de la Station spatiale internationale (ISS) aux environs de 2030. Car après cet événement, la station chinoise Tiangong pourrait devenir le hub principal pour les activités spatiales en basse-orbite de l'humanité. Les États-Unis ont-ils un plan pour faire face à cette montée en puissance ?