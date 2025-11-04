Et leurs découvertes sont passionnantes. Car malgré le contexte hors norme, les astronautes restent profondément humains. Ils décorent les parois de la station avec des photos, des souvenirs personnels ou des objets religieux, comme on le ferait sur « un frigo familial ». Ils improvisent aussi des espaces de convivialité, préparent des gâteaux d'anniversaire pour leurs collègues et détournent parfois des zones techniques pour en faire des lieux de rangement ou de détente.