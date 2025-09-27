La NASA lance une campagne d'inscription pour envoyer virtuellement le nom du grand public autour de la Lune lors de la mission Artemis II, prévue dès février 2026.
Et si vous vous envoyiez en l'air gratuitement ? Depuis quelques jours, la NASA propose à chacun de s’inscrire gratuitement pour accompagner symboliquement Artemis II. En remplissant le formulaire, les noms rejoignent une carte SD placée dans la capsule Orion, aux côtés de quatre astronautes. Ainsi, le programme engage une étape inédite, puisque plus aucun équipage n’a franchi l’orbite terrestre depuis Apollo 17 en 1972. Mardi, l’agence a annoncé un décollage possible dès le 5 février 2026, avec deux mois d’avance sur le calendrier. Déjà, plus de 500 000 personnes ont validé leur carte virtuelle. « Nous voulons que le monde entier participe à cette nouvelle étape », a déclaré Bill Nelson, administrateur de la NASA.
L'inscription gratuite se termine le 21 janvier 2026
Tout se joue en quelques minutes, c'est très simple. Chaque volontaire saisit son nom, choisit un code PIN et télécharge sa carte d’embarquement. En revanche, la NASA prévient immédiatement : « Nous ne pouvons pas réinitialiser un code perdu. Chaque participant doit conserver ses identifiants », précise son communiqué.
Ce dispositif prolonge une expérience déjà tentée. En 2024, Europa Clipper avait transporté vers Jupiter les noms de plus de deux millions de personnes inscrites. L’agence s’en était félicitée, parlant d’« un formidable engouement du public pour l’exploration ». Nicola Fox, administratrice associée aux missions scientifiques, avait alors ajouté : « Nous élargissons notre équipage et nous créons un lien direct avec les citoyens ». En reprenant ce principe, Artemis II permet d’associer le public à une mission habituellement réservée à quelques experts.
Quatre astronautes testeront les systèmes avant le retour sur la Lune
Pendant ce temps, quatre astronautes se préparent pour le voyage. On vous avait déjà dévoilà leurs noms sur Clubic en 2023 : Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen passeront dix jours dans l’espace à bord d’Orion. Ils entameront leur mission par deux journées de manœuvres proches de la Terre afin de contrôler la réactivité du vaisseau, puis traceront leur route vers l’orbite lunaire pour quatre journées de traversée. Reid Wiseman a résumé l’enjeu lors de sa présentation en avril 2023 : « Nous allons vérifier Orion dans toutes les configurations possibles ».
Le plan de vol prévoit ensuite une grande boucle en huit. Orion s’éloignera de plus de 370 000 kilomètres de la Terre avant de franchir la face cachée de la Lune à environ 7 400 kilomètres d’altitude. Vanessa Wyche, directrice du Johnson Space Center, a détaillé l’importance de l’épreuve : « Ce vol nous rapproche de notre but, ramener des humains sur la surface lunaire ».
Chaque étape reste surveillée de près après les difficultés rencontrées en 2022. « La sécurité est notre priorité absolue », a insisté Lakiesha Hawkins, administratrice adjointe par intérim. Le bouclier thermique d’Orion avait souffert lors du premier vol à vide en décembre 2022. Les ingénieurs ont depuis ajusté la trajectoire de rentrée atmosphérique afin de limiter les pressions exercées sur l’appareil.
En suivant ce chemin, Artemis II prépare Artemis III, dont le lancement est prévu pour 2027. Bill Nelson l’a confirmé : « Nous préparons le terrain pour Mars et au-delà ». L’agence veut retrouver la Lune, puis prolonger cette conquête vers des expéditions plus lointaines.