Pendant ce temps, quatre astronautes se préparent pour le voyage. On vous avait déjà dévoilà leurs noms sur Clubic en 2023 : Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen passeront dix jours dans l’espace à bord d’Orion. Ils entameront leur mission par deux journées de manœuvres proches de la Terre afin de contrôler la réactivité du vaisseau, puis traceront leur route vers l’orbite lunaire pour quatre journées de traversée. Reid Wiseman a résumé l’enjeu lors de sa présentation en avril 2023 : « Nous allons vérifier Orion dans toutes les configurations possibles ».

Le plan de vol prévoit ensuite une grande boucle en huit. Orion s’éloignera de plus de 370 000 kilomètres de la Terre avant de franchir la face cachée de la Lune à environ 7 400 kilomètres d’altitude. Vanessa Wyche, directrice du Johnson Space Center, a détaillé l’importance de l’épreuve : « Ce vol nous rapproche de notre but, ramener des humains sur la surface lunaire ».

Chaque étape reste surveillée de près après les difficultés rencontrées en 2022. « La sécurité est notre priorité absolue », a insisté Lakiesha Hawkins, administratrice adjointe par intérim. Le bouclier thermique d’Orion avait souffert lors du premier vol à vide en décembre 2022. Les ingénieurs ont depuis ajusté la trajectoire de rentrée atmosphérique afin de limiter les pressions exercées sur l’appareil.

En suivant ce chemin, Artemis II prépare Artemis III, dont le lancement est prévu pour 2027. Bill Nelson l’a confirmé : « Nous préparons le terrain pour Mars et au-delà ». L’agence veut retrouver la Lune, puis prolonger cette conquête vers des expéditions plus lointaines.