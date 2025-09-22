On le croyait tombé aux oubliettes, que nenni ! Le rover VIPER de la NASA foulera bel et bien la Lune prochainement grâce à Blue Origin, l'entreprise spatiale de Jeff Bezos.
Car l'année dernière, l'agence spatiale américaine annulait sa mission en raison de retards cumulés sur l'atterrisseur Griffin d'Astrobotic, et de dépassements budgétaires. Le rover, pourtant prêt, risquait jusqu'alors d'être démantelé pour redistribuer ses instruments à d'autres missions. Mais dans un communiqué, la NASA a fait savoir que le projet n'était pas entériné. Au contraire.
Cartographier la glace lunaire
VIPER, pour (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), sera finalement acheminé jusqu'à la surface lunaire par Blue Origin, via l'atterrisseur Blue Moon Mark 1, dont le premier vol est prévu avant la fin de l'année. L'alunissage, lui, est programmé pour la fin 2027. « Cette capacité d'atterrissage développée par le secteur privé rend la livraison possible, et oriente nos investissements pour garantir un leadership américain fort et une exploration durable et abordable », s'est félicitée Nicky Fox, administratrice associée au Science Mission Directorate de la NASA.
La mission de VIPER sera critique pour le programme Artemis, qui vise à implanter une base permanente sur la Lune. Le rover doit en effet explorer la surface de notre satellite à la recherche d'eau gelée, une ressource cruciale pour assurer le bon fonctionnement des futures missions.
Pendant près de 100 jours, il parcourra près de 90 kilomètres carrés, forera jusqu’à un mètre sous la surface et analysera directement les échantillons grâce à ses spectromètres. Cela lui permettra de dresser une cartographie précise de la glace lunaire : une première.
Identifier les meilleurs sites d'alunissage
« Cette mission pourrait révéler où la glace est la plus abondante et la plus facile à exploiter comme ressource future. En étudiant ces réserves, nous obtiendrons aussi de précieuses informations sur la distribution et l'origine des volatils (Ndlr : substances comme l'eau, le dioxyde de carbone ou l’ammoniac, qui s’évaporent facilement) dans le Système solaire », explique Joel Kearns, administrateur adjoint pour l'exploration chez la NASA.
Les recherches de VIPER se concentreront dans le pôle sud de la Lune, région privilégiée pour mener à bien le programme Artemis, car certaines zones plongées en permanence dans l'ombre pourraient abriter d'importants gisements de glace préservés depuis des milliards d'années. Objectif : aider la NASA à identifier les meilleurs sites d'alunissage pour les astronautes.