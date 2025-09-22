VIPER, pour (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), sera finalement acheminé jusqu'à la surface lunaire par Blue Origin, via l'atterrisseur Blue Moon Mark 1, dont le premier vol est prévu avant la fin de l'année. L'alunissage, lui, est programmé pour la fin 2027. « Cette capacité d'atterrissage développée par le secteur privé rend la livraison possible, et oriente nos investissements pour garantir un leadership américain fort et une exploration durable et abordable », s'est félicitée Nicky Fox, administratrice associée au Science Mission Directorate de la NASA.