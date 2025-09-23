Il s'agira du tout premier vol habité de la fusée SLS, qui a réussi son premier test en 2022. L'enjeu est donc majeur, et la NASA peaufine les derniers préparatifs afin que tout soit optimisé pour la présence d'astronautes à bord. « Bien que nous soyons fiers des performances d'Artemis I, qui ont validé notre conception globale, nous avons examiné comment le SLS pouvait offrir un meilleur confort à nos équipages », explique John Honeycutt, responsable du programme SLS à la NASA, dans un communiqué.