L'année prochaine, quatre astronautes de la NASA s'envoleront en direction de la Lune à bord d'une fusée Space Launch System (SLS) spécialement remaniée pour le vol habité. Voici ce que mijote l'agence spatiale.
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen partiront pour 10 jours environ. À bord de la capsule Orion, ils effectueront un survol lointain de notre satellite avant de revenir directement vers la Terre. Car Artemis II est avant tout considérée comme une répétition générale avant un futur alunissage, prévu lors de la mission Artemis III.
Pensé pour le vol habité
Il s'agira du tout premier vol habité de la fusée SLS, qui a réussi son premier test en 2022. L'enjeu est donc majeur, et la NASA peaufine les derniers préparatifs afin que tout soit optimisé pour la présence d'astronautes à bord. « Bien que nous soyons fiers des performances d'Artemis I, qui ont validé notre conception globale, nous avons examiné comment le SLS pouvait offrir un meilleur confort à nos équipages », explique John Honeycutt, responsable du programme SLS à la NASA, dans un communiqué.
« Certaines de nos modifications répondent aux exigences spécifiques de la mission Artemis II, tandis que d'autres reflètent les analyses et les tests en cours, ainsi que les enseignements tirés d'Artemis I », poursuit-il. Ainsi, le second étage va intégrer des repères visuels qui permettront aux astronautes de s'exercer au pilotage d'Orion en vue des futures manœuvres d'amarrage. Un système de détection d'urgence capable d'alerter l'équipage en cas de problème va également être incorporé.
Le dispositif d'autodestruction sera lui aussi revu, avec un délai supplémentaire afin de laisser le temps à la capsule de s'éjecter en toute sécurité si un abandon de mission devait survenir.
Décollage dans 7 mois (du moins, pour l'instant)
Ce n'est pas tout. Les boosters seront pour leur part largués quatre secondes plus tôt que lors d'Artemis I, ce qui pourrait offrir à terme jusqu'à 725 kilogrammes de capacité utile en plus. Des ailettes de plus de deux mètres ont aussi été ajoutées à l'avant pour canaliser le flux d'air et limiter les vibrations enregistrées lors du premier vol.
Enfin, l'électronique embarquée a été renforcée pour mieux encaisser les secousses, tandis que l'unité de distribution électrique du corps central a été modernisée. Objectif : fiabiliser l'ensemble et protéger le lanceur contre d'éventuels risques électriques.
Pour l'heure, la mission Artemis II est prévue pour le mois d'avril 2026. Le SLS décollera, comme à l'accoutumée, depuis le centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride.