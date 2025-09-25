L'enjeu sera tout bonnement colossal pour la NASA, qui doit démontrer que le SLS et Orion peuvent transporter en toute sécurité un équipage jusqu'à la Lune. Car la mission ouvrira la voie à Artemis III qui doit, elle, acheminer des astronautes jusqu'à la surface de notre satellite pour poser les bases d'une implantation permanente sur le long terme. L'idée est de préparer le terrain pour des voyages encore plus lointains, vers Mars notamment.