L'État ne fait pas les choses à moitié et débloque, par l'intermédiaire du ministre de l'Économie Éric Lombard, pas moins de 717 millions d'euros, le tout via l'Agence des participations. Cette participation massive représente plus de la moitié de l'opération totale, qui propulsera la participation publique à près de 30% du capital, contre un peu plus de 25% aujourd'hui.