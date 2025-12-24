Le premier étage de cette fusée effectuera pour l'occasion son 21e vol, 11 pour le compte de Starlink, le reste pour divers opérations allant de vols habités (Crew-7) à des missions scientifiques (TRACERS, EarthCare ou bien PACE). La fusée monumentale Starhsip a elle réalisé 5 vols de lancement cette année.

Une division du travail qui se retrouve de manière plus globale sur l'ensemble des lancements de SpaceX en 2025, qui ont porté en majorité sur des missions dédiées à la constellation de satellites Starlink.

SpaceX permet à elle toute seul aux États-Unis d'être un leader intouchable pour le moment dans le domaine. La Chine est ainsi encore très loin de l'entreprise d'Elon Musk, en ayant procédé durant cette même année à 88 lancements.