L'entreprise aérospatiale d'Elon Musk se porte toujours mieux. Elle a ainsi encore établi un record fou au niveau du nombre de lancements effectués dans l'année.
Le rythme de croissance de l'activité de SpaceX est infernal, avec chaque année toujours meilleure que la précédente. Et ça se confirme encore en 2025. On se souvient en effet qu'en 2024, l'entreprise américaine d'aérospatiale avait encore battu son record de lancements, qui s'établissait à 131. Un nombre incroyable, et qui pourtant avait déjà été dépassé au mois d'octobre dernier. On n'est donc pas si étonné du nouveau record fou de SpaceX !
SpaceX établit un nouveau record historique de 165 lancements en un an
Ce samedi 27 décembre, SpaceX opérera son dernier lancement de l'année 2025, avec le décollage d'une fusée Falcon 9, à partir de la base de lancement aérospatiale de Vandenberg (Californie). Une mission effectuée pour la constellation italienne de satellites de reconnaissance par radar spatial COSMO-SkyMed de seconde génération.
Ce lancement sera tout simplement le 165e lancement assuré par SpaceX durant l'année 2025. De quoi lui permettre d'exploser le record déjà imposant qui avait été enregistré par la même société l'an dernier.
La majorité des missions concernait le réseau Starlink
Le premier étage de cette fusée effectuera pour l'occasion son 21e vol, 11 pour le compte de Starlink, le reste pour divers opérations allant de vols habités (Crew-7) à des missions scientifiques (TRACERS, EarthCare ou bien PACE). La fusée monumentale Starhsip a elle réalisé 5 vols de lancement cette année.
Une division du travail qui se retrouve de manière plus globale sur l'ensemble des lancements de SpaceX en 2025, qui ont porté en majorité sur des missions dédiées à la constellation de satellites Starlink.
SpaceX permet à elle toute seul aux États-Unis d'être un leader intouchable pour le moment dans le domaine. La Chine est ainsi encore très loin de l'entreprise d'Elon Musk, en ayant procédé durant cette même année à 88 lancements.
