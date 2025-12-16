alarai

C’est un peu a l’opposé de sa philosophie pour le coup, il va lancer des satellites qui vont forcément être détruit un jour ou l’autre et sur lesquels en cas de panne on ne pourra absolument rien faire vs je veux des fusées réutilisables pour réduire les couts XD

Sans parlé des problèmes de perte de perf avec tout ce qu’il faudra mettre comme contrôle de redondance par rapport aux effets de l’espace sur les composants éléctroniques.