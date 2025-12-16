Des data centers dans l'espace, c'est le nouvel objectif de SpaceX et Elon Musk entend bien dominer ce futur marché. Le timing de ce pivotement est tout sauf anodin.
C'est désormais officiel. SpaceX prévoit d'entrer en Bourse en 2026 et devrait signer la plus importante introduction de l'Histoire. L'entreprise prévoit de lever 30 milliards de dollars, ce qui porterait sa valorisation à 1 500 milliards de dollars ! De quoi lui permettre d'accélérer le développement de la mégafusée Starship et de déployer toute une infrastructure dédiée à l'intelligence artificielle (IA) dans l'espace, selon les dires d'Elon Musk.
Lier SpaceX à l'IA
Ce projet, que le milliardaire a déjà évoqué sans en faire une priorité, est devenu sa nouvelle lubie. L'idée serait d'installer de nombreux data centers en orbite terrestre pour répondre aux besoins colossaux de l'IA. Une manière de bénéficier de l'énergie illimitée du Soleil, tout en gagnant de l'espace au sol sans mettre la pression sur les réseaux existants. D'autres grandes figures de la tech, comme Jeff Bezos ou Jensen Huang, en parlent également.
Alors que SpaceX s'apprête à entrer dans une nouvelle ère, ce nouveau concept fait figure de storytelling parfait pour lier l'entreprise à l'avenir de l'intelligence artificielle, si prisée par la Silicon Valley.
Car, si la société est le leader incontestable du spatial avec une technologie qui a tout bonnement révolutionné le secteur, il ne faut pas oublier que ces dernières années, elle n'est jamais parvenue à atteindre ses prévisions en termes de chiffre d'affaires.
Détourner l'attention ?
Starlink est effectivement un succès qui représente la grande majorité des revenus de SpaceX, mais le service ne suffit visiblement pas pour subventionner les efforts de recherche et développement dédiés à Starship.
La fusée ultra lourde est en retard sur les prédictions initiales d'Elon Musk, qui assurait il y a une décennie que Starship irait sur Mars aux alentours de 2022, avec un premier vol habité en 2024. En 2025, le lanceur en est encore en phase de prototype, et pourrait même forcer la NASA à décaler d'un an le retour d'astronautes sur la Lune.
Recentrer l'attention sur des centres de données spatiaux permet non seulement à SpaceX de faire oublier ses erreurs de calendrier, mais aussi de potentiellement attirer de nouveaux investisseurs. Mais la technologie est loin d'être maîtrisée et pose des défis majeurs : si l'on pense tout de suite aux débris spatiaux, le refroidissement des serveurs, ainsi que la radiation viennent en tête.
