FouineEnFurie

Lol. VOus avez bien lu le même article. Ce que veux dire Kriz4liD, c’est que grace aux satellites d’Elon, avec un positionnement bien précis, et en raison de leur masse, grace à la gravitation, il devrait être possible de faire dévier la terre (et la lune) de leur orbite actuelle. AInsi, en l’éoignant (un peu mais pas trop du soleil) sur et bien sur en accélérant sa révolution (pour conserver la nouvelle orbite) grace à quelques moteurs de Falcon 5 judicieusement placé sur notre bonne vieille terre, et orientés vers le ciel, nous autres, humains, pourrions rester au frais, et accessoirement nous rapprocher de mars ce qui devrait faciliter, vous en conviendrez, nos futurs périples spatials.