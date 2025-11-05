Elon Musk voit (encore) les choses en grand. Le patron de SpaceX imagine désormais une armada de satellites capables de capter l'énergie du Soleil depuis l’orbite terrestre. Un projet censé, selon lui, approvisionner la planète et freiner le réchauffement climatique.
Le milliardaire, qui a déjà évoqué l'idée de déployer des data centers consacrés à l'intelligence artificielle (IA) dans l'espace, a étayé ce nouveau projet dans plusieurs publications sur son réseau social, X.com. Selon lui, « une grande constellation de satellites alimentés à l'énergie solaire et dotés d'une intelligence artificielle serait capable de prévenir le réchauffement climatique en ajustant légèrement la quantité d'énergie solaire atteignant la Terre ».
Modification du rayonnement solaire
Plutôt que de réduire leurs dépenses pharamineuses dans de très énergivores IA, les grands magnats de l'industrie préfèrent imaginer des technologies dignes des plus grandes œuvres de science-fiction pour poursuivre leur inexorable quête.
Ainsi, ces dispositifs, qui seraient bien entendu lancés par la mégafusée Starship, permettrait de « capter assez d’énergie solaire pour rivaliser avec des dizaines de centrales nucléaires ». Optimisés par l'IA, ils seraient censés produire jusqu'à 100 gigawatts d'énergie par an, assure l'entrepreneur. À terme, il envisage même une version plus vaste construite depuis une base lunaire, évoquant la possibilité d'atteindre les 100 térawatts d'énergie.
Mais Musk pousse son idée encore bien plus loin et décrit une technologie de géo-ingénierie spatiale. Ces satellites pourraient, par exemple, être utilisés pour ajuster finement le rayonnement solaire reçu par la Terre. Cette approche, encore très théorique, est inspirée de la modification du rayonnement solaire. Le milliardaire estime que de « petites corrections suffiraient à éviter le réchauffement ou le refroidissement global », en maintenant la planète à la température optimale.
Le monde de la tech s'emballe
Si les posts de l'homme le plus riche du monde peuvent sembler farfelues, il faut savoir que Google travaille d'ores et déjà sur un système similaire, baptisé Suncatcher en interne. Ce projet consisterait à envoyer une constellation de serveurs d'IA en orbite, afin de bénéficier de l'énergie solaire bien plus abondante.
De son côté, Elon Musk pense à un futur dans lequel l'humanité atteindrait le type II sur l'échelle de Kardashev, qui classe les civilisations selon leur niveau technologique et leur consommation énergétique. Dans ce cas, nous serions en mesure d'exploiter toute la puissance du Soleil, au travers d'une technologie pouvant s'apparenter à une sphère de Dyson. Tout cela semble, tout de même, assez lointain, non ?