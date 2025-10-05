Et si les data centers sur la Terre n'étaient pas la bonne solution ? C'est l'idée de Jeff Bezos, qui s'exprimait récemment à l'occasion de la Tech Week italienne à Turin. Il a ainsi pronostiqué que dans les 10 à 20 prochaines années, des data centers dont la puissance s'évalue en gigawatts seront construits directement dans l'espace.

Et l'idée du fondateur d'Amazon n'est pas simplement celle d'un homme qui rêve de l'espace. Pour lui, ces data centers devraient être extrêmement pratiques, puisqu'ils pourraient recevoir en continu de l'énergie solaire, contrairement aux panneaux photovoltaïques installés sur Terre.