Le fondateur d'Amazon a eu idée folle pour les data centers au XXIᵉ siècle. Il voudrait les développer au-dessus de nos têtes !
Avec l'explosion de la technologie de l'intelligence artificielle, ce sont des besoins en énergie gigantesques qui sont apparus, les data centers (l'infrastructure de base) ayant une consommation énorme d'énergie. Alors, les acteurs du milieu réfléchissent à des solutions plus ou moins innovantes pour réussir à relever ce défi. Et Jeff Bezos a peut-être proposé l'idée la plus folle.
Jeff Bezos imagine des data centers dans l'espace à l'avenir
Et si les data centers sur la Terre n'étaient pas la bonne solution ? C'est l'idée de Jeff Bezos, qui s'exprimait récemment à l'occasion de la Tech Week italienne à Turin. Il a ainsi pronostiqué que dans les 10 à 20 prochaines années, des data centers dont la puissance s'évalue en gigawatts seront construits directement dans l'espace.
Et l'idée du fondateur d'Amazon n'est pas simplement celle d'un homme qui rêve de l'espace. Pour lui, ces data centers devraient être extrêmement pratiques, puisqu'ils pourraient recevoir en continu de l'énergie solaire, contrairement aux panneaux photovoltaïques installés sur Terre.
Des data centers qui seront plus rentables que ceux installés à sur Terre
« Ces gigantesques centres dédiés à la formation [d'intelligence artificielle] seront mieux construits dans l'espace, car nous y disposons d'une énergie solaire disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a ni nuages, ni pluie, ni conditions météorologiques » a-t-il cherché à prédire.
Résultat, ce serait non seulement une bonne solution pour la question de l'énergie, mais ils pourraient même à terme devenir plus intéressants économiquement que les data centers traditionnels. « Nous serons en mesure de battre le coût des data centers terrestres dans l'espace au cours des deux prochaines décennies » a ajouté le milliardaire. Il a prédit finalement qu'après les satellites météorologiques et de communication, ces data centers seraient la prochaine vague technologique à prendre d'assaut l'espace. A-t-il raison ?