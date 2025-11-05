L'autre épine dans le pied de Google, c'est la communication. Pour fonctionner comme un seul centre de données, ces satellites devront papoter entre eux à des vitesses folles, via des lasers, tout en maintenant une formation de vol au millimètre près. Un ballet orbital d'une complexité inouïe. Le premier test en 2027 avec Planet Labs s'annonce déjà comme un moment de vérité : soit ça passe, soit ça casse.

Alors, Google est-il un visionnaire ou un doux rêveur ? La réponse se trouve sans doute dans le portefeuille. La firme parie sur une chute drastique des coûts de lancement, espérant que d'ici 2030, envoyer un kilo en orbite coûtera moins cher qu'un bon restaurant. Pendant que Google communique, d'autres, comme la Chine, agissent plus discrètement, déployant déjà leur propre réseau. La course à l'IA dans l'espace ne fait que commencer, et Google ferait bien de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir envoyé en orbite.​