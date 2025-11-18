L'entreprise d'Elon Musk s'apprêterait à présenter une nouvelle feuille de route à la NASA, avec une première démonstration de ravitaillement en orbite entre deux Starship dès juin 2026. Elle viserait ensuite un alunissage sans équipage un an plus tard puis enfin, une mission habitée jusqu'à la surface de la Lune en septembre 2028, au plus tôt et en partant du principe que les essais se passeront sans encombre. De son côté, l'agence spatiale américaine vise la Lune pour 2027.