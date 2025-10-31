En 2021, la NASA choisissait la mégafusée de SpaceX en tant qu'alunisseur pour la mission Artemis III, qui marquera le retour d'astronautes sur la Lune depuis le programme Apollo. Mais il y a quelques jours, les dirigeants de l'agence spatiale ont mis la pression sur la société d'Elon Musk, doutant fortement de ses capacités à tenir les délais malgré les deux derniers tests réussis de Starship. Piquée à vif, elle vient de réagir dans un long billet de blog.