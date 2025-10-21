Cette annonce n'a, sans surprise, pas tardé à faire réagir Elon Musk, qui a indiqué dans une publication sur X.com que « Blue Origin n'a jamais mis en orbite de charge utile, et encore moins sur la Lune ». Car la société fondée par Jeff Bezos travaille elle aussi sur un alunisseur. Baptisé Blue Moon, il est censé poser les astronautes sur la Lune lors de la mission Artemis V, soit bien après SpaceX. Un calendrier qui pourrait donc être totalement revu.