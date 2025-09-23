Car la capacité à réutiliser des lanceurs fut un réel point tournant pour SpaceX et, de surcroît, pour les États-Unis. Le Falcon 9, qui devrait franchir les 500 réutilisations cette année, a permis au pays de multiplier la cadence des lancements pour rester le leader de la filière. Mais la Chine décuple ses efforts afin de développer une technologie similaire, et cela changerait totalement la donne.