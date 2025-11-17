« Ils nous ont demandé : "Pouvez-vous aller plus vite sur la Lune ?" Ma réponse est que si le pays le souhaite, oui », a affirmé Dave Limp, P.-D.G de Blue Origin, dans un entretien accordé à Space News. Des déclarations qui tombent alors même que des documents internes suggèrent que SpaceX envisagerait de repousser Artemis III d'un an. Prévu pour 2027, cette mission sera le premier vol à acheminer des humains sur la Lune depuis le programme Apollo.