Rebelotte. Le second vol de la fusée New Glenn de Blue Origin est à nouveau reporté. Et cette fois, cette décision vise surtout à protéger sa charge utile : les deux sondes de la mission ESCAPADE de la NASA.
Le très attendu décollage devait avoir lieu ce dimanche 9 novembre, mais a dû être reporté une première fois en raison de conditions météorologiques défavorables, avec un amas de nuages cumulus au-dessus du pas de tir. Et alors que l'entreprise de Jeff Bezos se préparait pour un vol ce mercredi 12 novembre, l'activité du Soleil en a finalement décidé autrement.
L'activité solaire extrême en cause
Depuis le mois d'octobre 2024, notre étoile est entrée officiellement dans son maximum solaire, le pic d'activité de son cycle naturel de 11 ans. Concrètement, cela signifie que sa surface se couvre de taches solaires, des zones instables où le champ magnétique se tord, se contracte puis finit par céder. À chaque rupture, il libère une quantité gigantesque d'énergie sous forme d'éruptions et d'éjections de masse coronale.
Ce sont elles qui, lorsqu'elles foncent directement vers la Terre, déclenchent une tempête géomagnétique pouvant avoir des impacts concrets sur les infrastructures humaines. Et justement. Les scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et de la British Geological Society, ont relevé le niveau d'alerte ce 11 novembre, constatant que la tempête solaire en cours allait passer du statut de « sévère » à « extrême » dans les heures à venir.
Craignant pour les instruments et les systèmes embarqués de la mission ESCAPADE, la première vers Mars depuis le rover Perseverance en 2020, la NASA n'a évidemment pas souhaité prendre de risque. « New Glenn est prête pour le lancement. Cependant, en raison d'une activité solaire très élevée et de ses effets potentiels sur ESCAPADE, la NASA reporte le lancement jusqu'à ce que les conditions météorologiques spatiales s'améliorent », alors fait savoir Blue Origin.
Nouvelle fenêtre de tir
Pour rappel, les deux petites sondes iront se placer en orbite martienne pour analyser l'impact du vent solaire et de la météo spatiale sur l'atmosphère de Mars. Objectif : comprendre comment les particules énergétiques ont peu à peu érodé les couches supérieures de l'air, un processus clé dans la transformation de la planète en monde sec et glacial.
Ce vol est aussi l'occasion pour Blue Origin de mettre en avant sa nouvelle fusée lourde. Le premier étage devra se poser sur Jacklyn, une plateforme d'atterrissage installée à des centaines de kilomètres au large dans l'Atlantique, pour être réutilisé. Une mission qu'il n'est pas parvenu à accomplir lors de son inauguation.
New Glenn devrait finalement décoller ce jeudi 13 novembre, avec une fenêtre de tir prévue entre 20h57 et 22h25, heure de France métropolitaine.