Ce sont elles qui, lorsqu'elles foncent directement vers la Terre, déclenchent une tempête géomagnétique pouvant avoir des impacts concrets sur les infrastructures humaines. Et justement. Les scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et de la British Geological Society, ont relevé le niveau d'alerte ce 11 novembre, constatant que la tempête solaire en cours allait passer du statut de « sévère » à « extrême » dans les heures à venir.