Ce vol, le second pour la fusée lourde de Blue Origin, marque la première mission de la NASA en direction de Mars depuis cinq ans. Mais le mauvais temps s'en est mêlé : un front orageux, composé de nuages cumulus, s'est installé au-dessus du pas de tir, au Cap Canaveral en Floride, poussant les équipes à reporter le décollage. « Le lancement du NG-2 prévu aujourd'hui est annulé en raison des conditions météorologiques, plus précisément en raison de la règle relative aux cumulus », a fait savoir l'entreprise.