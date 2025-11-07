Blue Origin s'apprête à lancer sa fusée New Glenn pour la seconde fois ce dimanche, depuis Cap Canaveral. Cette mission transportera de vrais satellites de la NASA à destination de Mars.
Le compte à rebours est lancé. Dimanche 9 novembre, la fusée géante New Glenn de Blue Origin tentera son deuxième vol depuis Cap Canaveral. Contrairement au vol inaugural de janvier, qui ne transportait qu'une démonstration technologique, cette mission NG-2 embarque une cargaison bien réelle, à savoir les satellites jumeaux ESCAPADE de la NASA, en route vers Mars. Mais le véritable défi ne se jouera pas au décollage.
Blue Origin veut prouver sa fiabilité après l'échec du premier vol
Lors de son baptême du feu en janvier dernier, New Glenn avait coché la case principale, en envoyant sa charge dans l'espace. Mais la fête s'est arrêtée net quand le premier étage de la fusée a loupé son rendez-vous avec Jacklyn, la plateforme d'atterrissage installée à des centaines de kilomètres au large dans l'Atlantique. Un demi-succès pour ce lanceur pensé dès sa conception pour effectuer au moins vingt-cinq missions.
Dave Limp, le patron de Blue Origin, adopte pourtant une posture zen avant le lancement. « Nous avons déjà plusieurs boosters New Glenn supplémentaires en production », a-t-il glissé sur les réseaux sociaux. Qu'importe donc si cette fusée prend un bain salé, l'objectif numéro un reste de placer les satellites ESCAPADE sur la bonne trajectoire sans encombre.
La décontraction affichée du côté de la firme de Jeff Bezos détonne dans le petit monde très stressé des vols inauguraux. L'entreprise américaine préfère miser sur la fiabilité de mise en orbite, avant de peaufiner l'art délicat de faire revenir son étage réutilisable en un seul morceau. Il faut privilégier la satisfaction client à la prouesse technique immédiate, quitte à gaspiller quelques fusées au passage.
Une mission vers Mars qui s'affranchit des contraintes d'alignement
Les deux satellites jumeaux ESCAPADE ne fonceront pas directement vers la Planète rouge. Habituellement, les missions martiennes guettent la fenêtre d'alignement parfait entre la Terre et Mars, un moment astronomique qui ne se présente que tous les deux ans. Mais ESCAPADE bouleverse la règle. L'entreprise Advanced Space, basée dans l'État américain du Colorado, a arrêté une trajectoire qui permet de lancer la mission en dehors de cette fenêtre d'alignement.
Concrètement, le lancement de ce dimanche 9 novembre 2025 ne correspond pas à une période d'alignement idéale. Qu'à cela ne tienne : les satellites vont simplement prendre leur temps et patienter dans l'espace avant de foncer vers Mars au bon moment.
Dans le détail, une fois largués par New Glenn, les deux engins iront d'abord patienter au point de Lagrange L2, une zone d'équilibre gravitationnel nichée entre le Soleil et la Terre. Ils y camperont tranquillement pendant douze mois. En novembre 2026, ils utiliseront notre planète comme un tremplin cosmique, et en la frôlant, ils récupéreront assez d'élan pour filer vers Mars et l'atteindre courant 2027, pile au moment de ce fameux alignement favorable.
Voilà qui ouvre en tout cas des perspectives fascinantes pour les futures missions spatiales. « Peut-on lancer vers Mars quand les planètes ne sont pas alignées ? ESCAPADE ouvre la voie », résume Jeffrey Parker d'Advanced Space. En s'affranchissant des contraintes de calendrier astronomique, Blue Origin pourrait multiplier les opportunités de départ vers la Planète rouge. La mission embarquera aussi un passager bonus, avec un démonstrateur technologique de l'entreprise Viasat. L'équipement testera de nouvelles solutions de communication.
Le décollage est programmé dimanche à 20h45 heure française depuis le complexe de lancement LC-36 de Cap Canaveral. L'agence spatiale américaine devrait diffuser l'événement en direct, malgré les possibles perturbations liées à la fermeture partielle du gouvernement fédéral.