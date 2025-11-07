Lors de son baptême du feu en janvier dernier, New Glenn avait coché la case principale, en envoyant sa charge dans l'espace. Mais la fête s'est arrêtée net quand le premier étage de la fusée a loupé son rendez-vous avec Jacklyn, la plateforme d'atterrissage installée à des centaines de kilomètres au large dans l'Atlantique. Un demi-succès pour ce lanceur pensé dès sa conception pour effectuer au moins vingt-cinq missions.