Blue Origin entre dans la cour des grands ! La fusée lourde New Glenn a réussi son lancement de la mission ESCAPADE en direction de Mars, devenant la deuxième entreprise à faire atterrir un premier étage de fusée sur une barge en pleine mer.
C'était un lancement très attendu. Reporté une première fois en raison de conditions météorologiques défavorables, puis une seconde à cause de la tempête solaire qui a frappé la Terre, New Glenn a finalement quitté son pas de tir à Cap Canaveral, en Floride, sans encombre. Un événement historique pour l'entreprise spatiale de Jeff Bezos.
Mission réussie
Car l'enjeu était de taille pour ce monstre de 98 mètres de hauteur. Blue Origin devait non seulement lancer les deux petites sondes de la mission ESCAPADE de la NASA vers mars, la première depuis Perseverance en 2020, mais en plus démontrer la fiabilité de son lanceur en récupérant le booster pour une possible réutilisation.
Missions réussies. Les 7 moteurs BE-4 du premier étage ont rugi dans le ciel ensoleillé de Floride pour la seconde fois après un vol inaugural réalisé en janvier. « Aujourd'hui a été une journée mémorable pour l'équipe New Glenn, qui marque le début d'une nouvelle ère pour Blue Origin et l'industrie spatiale, alors que nous nous apprêtons à lancer, atterrir, répéter, encore et encore », a réagi Jordan Charles, vice-président du programme New Glenn.
« Chaque lancement de New Glenn fournit des données qui seront essentielles lorsque nous lancerons MK-1 via Artemis. Toutes ces informations seront cruciales pour protéger les futurs explorateurs de la NASA et inestimables pour évaluer comment concrétiser la vision du président Trump d' planter le drapeau américain sur Mars », a pour sa part commenté Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA, faisant référence à l'alunisseur actuellement développé par Blue Origin.
Première historique
En plus d'avoir positionné les sondes sur la bonne trajectoire en direction de la planète rouge, Blue Origin a effectué une manœuvre que seule une certaine entreprise dirigée par Elon Musk maîtrisait jusqu'alors. Après avoir déployé le seconde étage en orbite terrestre, le booster, baptisé Never Tell Me The Odds, s'en est séparé puis a amorcé sa descente vers la barge Jacklyn, en plein océan Atlantique. Une opération manquée lors du premier vol de New Glenn.
Mais il n'a pas fallu plus de deux essais à la société de Jeff Bezos pouf y parvenir, ce qui est un exploit en soi pour une fusée aussi lourde. Le premier étage est venu se poser comme prévu, suscitant la fierté des équipes de Blue Origin. « Il s'avère que Never Tell Me The Odds avait toutes les chances de réussir : jamais auparavant dans l'histoire un propulseur aussi puissant n'avait réussi son atterrissage au deuxième essai. Ce n'est qu'un début, car nous augmentons rapidement notre cadence de vol et continuons à répondre aux besoins de nos clients », a réagi Dave Limp, P.-D.G.
Les sondes Blue et Gold d'ESCAPADE, elles, vont voyager jusqu'à l'orbite martienne, où elles analyseront l'impact du vent solaire et de la météo spatiale sur l'atmosphère de Mars, afin de mieux comprendre le processus qui a transformé la planète en monde sec et glacial.